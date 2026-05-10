Ajker Patrika
গাজীপুর

গাজীপুরে গরুচোর সন্দেহে ৩ জনকে পিটিয়ে হত্যা

শ্রীপুর (গাজীপুর) প্রতিনিধি  
আপডেট : ১০ মে ২০২৬, ১০: ১৬
তিনজনকে পিটিয়ে হত্যার পর ট্রাকে আগুন দেয় স্থানীয়রা। ছবি: আজকের পত্রিকা

গাজীপুরের কালিয়াকৈর উপজেলার ফুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঘচালা গ্রামে গরুচোর সন্দেহে গণপিটুনিতে তিনজন নিহত হয়েছেন। এ সময় বিক্ষুব্ধ জনতা একটি ট্রাকে আগুন দিয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে নিহত ব্যক্তিদের পরিচয় জানা যায়নি।

আজ রোববার ভোরে উপজেলার বাঘচালা গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। তিনজন নিহত হওয়ার তথ্য নিশ্চিত করেছেন কালিয়াকৈর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শহীদুল ইসলাম।

পুলিশ ও এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়, এলাকায় বেশ কয়েক দিন ধরে গরু চুরির ঘটনা বেড়েছে। রোববার রাতে একদল লোক ট্রাক নিয়ে গরু চুরি করতে আসে বাগমারা এলাকায়। এলাকাবাসী টের পেয়ে চারদিক দিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে। বেশ কয়েকজন পালিয়ে গেলেও তিনজনকে ধরে গণধোলাই দেয় এলাকাবাসী। এতে ঘটনাস্থলেই তাঁরা নিহত হয়েছেন। এরপর বিক্ষুব্ধ জনতা তাঁদের ট্রাকটিতে আগুন দেয়।

কালিয়াকৈর থানার ওসি শহীদুল ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, গরুচোর সন্দেহে তিনজনকে গণপিটুনি দেওয়া হয়। তিনজনই মারা গেছেন। আরও কয়েকজন পালিয়ে গেছে। তাদের নিয়ে আসা ট্রাকটিতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এলাকাবাসী। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে তিনটি মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ মেডিকেল কলেজের মর্গে পাঠিয়েছে। এ বিষয়ে পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ প্রক্রিয়াধীন।

