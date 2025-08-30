সাবেক ভিপি নুরের ওপর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামে সড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ঢাকার কাকরাইলে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে সংঘর্ষে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরুসহ কয়েকজন আহত হওয়ার ঘটনায় চট্টগ্রাম নগরে বিক্ষোভ করেছেন দলটির নেতা-কর্মীরা। এ সময় তাঁরা সড়ক অবরোধ করে আগুন জ্বালান। আন্দোলনে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) চট্টগ্রাম মহানগরও সংহতি জানিয়েছে।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ১০টার দিকে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা নগরের পাঁচলাইশ থানার ২ নম্বর গেট মোড়ে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে আরও নেতা-কর্মী এতে যোগ দেন। নেতৃত্ব দেন দলটির নেতা জসীম উদ্দিন।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা গেছে, শতাধিক নেতা-কর্মী লাঠিসোঁটা নিয়ে বিক্ষোভে অংশ নেন। তাঁরা আশপাশের চার-পাঁচটি স্থানে কাগজ জমা করে আগুন দেন। এতে আতঙ্কে পথচারীরা ছুটোছুটি শুরু করেন এবং রাস্তার একপাশে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। কয়েকটি গাড়ি দ্রুত অতিক্রমের চেষ্টা করলে বিক্ষোভকারীরা সেগুলো ভাঙচুরেরও চেষ্টা করেন।
পাঁচলাইশ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ সোলাইমান বলেন, গুরুত্বপূর্ণ ২ নম্বর গেট এলাকায় একদল বিক্ষোভকারী অবস্থান নিয়ে সড়ক অবরোধ করেন। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।
রাত পৌনে ১২টার দিকে নগর এনসিপির এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম সহযোদ্ধা, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর এবং অন্যান্য নেতা–কর্মীদের ওপর যৌথ বাহিনীর হামলার প্রতিবাদে চট্টগ্রামের ২ নম্বর গেট ব্লকেড কর্মসূচিতে জাতীয় নাগরিক পার্টি চট্টগ্রাম মহানগর পূর্ণ সংহতি জানিয়েছে।’
