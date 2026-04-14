Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

বর্ণিল শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে শুরু চবির পয়লা বৈশাখ উদ্‌যাপন

চবি প্রতিনিধি 
বর্ণিল শোভাযাত্রায় শুরু হলো চবির বৈশাখী আনন্দ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বর্ণিল বৈশাখী শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শুরু হয়েছে বাংলা নববর্ষের উৎসব। চারুকলা ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্‌যাপিত হচ্ছে এবারের পয়লা বৈশাখ।

আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণ চত্বর থেকে শোভাযাত্রার সূচনা হয়। এ সময় বেলুন উড়িয়ে নববর্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-ফোরকান। পরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি স্মরণ চত্বর থেকে শুরু হয়ে কাটাপাহাড় প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারের সামনে দিয়ে জারুলতলায় গিয়ে শেষ হয়।

শোভাযাত্রায় অংশ নেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-ফোরকান, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল আমীন, চাকসু কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহেদুর রহমানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা।

শোভাযাত্রা শেষে জারুলতলায় অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এর পরপরই শুরু হয় সাংস্কৃতিক ও গ্রামীণ ক্রীড়া আয়োজন পুতুল নাচ, কাবাডি, বলীখেলা, বউচি খেলা। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া চাকসুর পক্ষ থেকে দুই দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা ও জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের মাঝে বাড়তি উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

নববর্ষকে ঘিরে চবির ক্যাম্পাসজুড়ে বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ, রং-তুলির ছোঁয়ায় আর প্রাণের উচ্ছ্বাসে যেন নতুন বছরের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত পুরো বিশ্ববিদ্যালয়।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাশিক্ষার্থীচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরবাংলা নববর্ষপয়লা বৈশাখচট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

স্বেচ্ছায় রিহ্যাবে ভর্তি হলেন ব্রিটনি স্পিয়ার্স

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

ইরান থেকে ১২৪ মাইল দূরে মার্কিন বিমানবাহী রণতরি ও দুই যুদ্ধজাহাজ

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

কাছাকাছি এলেই ইরানি জাহাজ ধ্বংস করা হবে—ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

নিজ ক্যাম্পাসে শিক্ষামন্ত্রীর পাশে বসে যবিপ্রবির ভিসি খবর পেলেন অব্যাহতির

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

গরু চোরদের ধরে হাত কাটার নির্দেশ দিলেন এমপি মুজিবুর রহমান

সম্পর্কিত

বরিশালে বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল, প্রাণ ফিরল সংস্কৃতিতে

বরিশালে বৈশাখী উৎসবে মানুষের ঢল, প্রাণ ফিরল সংস্কৃতিতে

ইসলামপুরের ৩৭৭৯ কৃষক পেলেন কৃষক কার্ড

ইসলামপুরের ৩৭৭৯ কৃষক পেলেন কৃষক কার্ড

এবারের বৈশাখ ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে: প্রতিমন্ত্রী পুতুল

এবারের বৈশাখ ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে: প্রতিমন্ত্রী পুতুল

আজকের পত্রিকার ঝিনাইদহ প্রতিনিধির চাচার ইন্তেকাল

আজকের পত্রিকার ঝিনাইদহ প্রতিনিধির চাচার ইন্তেকাল