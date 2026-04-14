বর্ণিল বৈশাখী শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) শুরু হয়েছে বাংলা নববর্ষের উৎসব। চারুকলা ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যৌথ আয়োজনে কেন্দ্রীয়ভাবে উদ্যাপিত হচ্ছে এবারের পয়লা বৈশাখ।
আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্মরণ চত্বর থেকে শোভাযাত্রার সূচনা হয়। এ সময় বেলুন উড়িয়ে নববর্ষের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-ফোরকান। পরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রাটি স্মরণ চত্বর থেকে শুরু হয়ে কাটাপাহাড় প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারের সামনে দিয়ে জারুলতলায় গিয়ে শেষ হয়।
শোভাযাত্রায় অংশ নেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল-ফোরকান, উপ-উপাচার্য (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শামীম উদ্দিন খান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন, রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আল আমীন, চাকসু কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহেদুর রহমানসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং শিক্ষার্থীরা।
শোভাযাত্রা শেষে জারুলতলায় অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। এর পরপরই শুরু হয় সাংস্কৃতিক ও গ্রামীণ ক্রীড়া আয়োজন পুতুল নাচ, কাবাডি, বলীখেলা, বউচি খেলা। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে দিনব্যাপী বৈশাখী মেলার আয়োজন করা হয়েছে। এ ছাড়া চাকসুর পক্ষ থেকে দুই দিনব্যাপী উদ্যোক্তা মেলা ও জব ফেয়ারের আয়োজন করা হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের মাঝে বাড়তি উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।
নববর্ষকে ঘিরে চবির ক্যাম্পাসজুড়ে বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ, রং-তুলির ছোঁয়ায় আর প্রাণের উচ্ছ্বাসে যেন নতুন বছরের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত পুরো বিশ্ববিদ্যালয়।
অনেক দিন পর যেন ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সব শ্রেণির মানুষ মন খুলে একই উৎসবে মেতে ওঠার সুযোগ পেল। পয়লা বৈশাখে তাই বরিশালে সর্বস্তরের মানুষের ঢল নামে। নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে নগরীর সাধারণ মানুষসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনের কর্মীরা বাংলা নববর্ষ বরণ ও পয়লা বৈশাখ উদ্যাপন করেছে।৯ মিনিট আগে
জামালপুরের ইসলামপুরে ৩ হাজার ৭৭৯ জন কৃষক কার্ড পেয়েছেন। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুর ১২টার দিকে টাঙ্গাইলের শহীদ মারুফ স্টেডিয়াম থেকে দেশব্যাপী ভার্চুয়ালি কৃষক কার্ড বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। পর্যায়ক্রমে প্রায় ৩০ লাখ কৃষককে এই বিশেষ কার্ডের আওতায় আনা হবে।৩১ মিনিট আগে
সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ব্যারিস্টার ফারজানা শারমিন পুতুল বলেছেন, ‘পয়লা বৈশাখ এখন শুধু একটি উৎসব নয়, বরং বাঙালির ঐক্য ও নবজাগরণের প্রতীক। এবারের বৈশাখ আমাদের অতীতকে স্মরণ করিয়ে বর্তমানকে উদ্যাপন ও ভবিষ্যতের জন্য নতুন স্বপ্ন দেখাচ্ছে।’৩৪ মিনিট আগে
মরহুমের বড় ভাই মিজানুর রহমান (সুনা) বলেন, আমার ভাই ফিজার মোল্লা দীর্ঘদিন ধরে কিডনিজনিত রোগসহ নানা ধরনের অসুস্থতায় ভুগছিল। রোববার সকালে মাগুরার একটি ডায়ালাইসিস সেন্টারে ডায়ালাইসিস চলাকালে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরে তাকে মাগুরা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।১ ঘণ্টা আগে