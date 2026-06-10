Ajker Patrika
কক্সবাজার

রামু ভেঙে নতুন উপজেলা গঠনসহ ৪ লেনের সড়কের দাবিতে স্মারকলিপি

নাইক্ষ্যংছড়ি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
রামু ভেঙে নতুন উপজেলা গঠনসহ ৪ লেনের সড়কের দাবিতে স্মারকলিপি
কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্মারকলিপি দিতে আসেন পূর্বসীমান্ত মিডিয়া নেটওয়ার্ক সংগঠনের নেতারা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কক্সবাজার জেলার রামু উপজেলার পূর্বাঞ্চলীয় চার ইউনিয়ন নিয়ে নতুন ‘বাঁকখালী উপজেলা’ বা ‘পূর্বসীমান্ত উপজেলা’ প্রতিষ্ঠা, রামু-নাইক্ষ্যংছড়ি-গর্জনিয়া সড়ক চার লেনে উন্নীতকরণ এবং গর্জনিয়া বাজারে একটি আধুনিক হিমাগার স্থাপনের দাবিতে জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে ‘পূর্বসীমান্ত মিডিয়া নেটওয়ার্ক’ নামে একটি সংগঠন।

আজ বুধবার (১০ জুন) কক্সবাজার জেলা প্রশাসক বরাবর এই স্মারকলিপি দেওয়া হয়। স্মারকলিপিতে সংগঠনটির নেতারা উল্লেখ করেন, রামু উপজেলার দুর্গম ও অবহেলিত গর্জনিয়া, কচ্ছপিয়া, ঈদগড় ও কাউয়ারখোপ ইউনিয়নের জনসংখ্যা ১ লাখ ১০ হাজারের বেশি। অথচ দীর্ঘদিন ধরে এই জনপদ প্রশাসনিক অবহেলা, যোগাযোগের সংকট এবং উন্নয়নবঞ্চনার শিকার হয়েছে। এই চার ইউনিয়ন নিয়ে নতুন একটি উপজেলা করার প্রস্তাব জানানো হয়। সংগঠনটির পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়, প্রস্তাবিত উপজেলার নাম বাঁকখালী উপজেলা অথবা পূর্বসীমান্ত উপজেলা রাখা যেতে পারে। এতে সীমান্তবর্তী এই অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণ হবে এবং উন্নয়নের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে।

স্মারকলিপিতে আরও উল্লেখ করা হয়, রামু-নাইক্ষ্যংছড়ি-গর্জনিয়া সড়ক দেশের পূর্ব সীমান্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগপথ। এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন সেনাবাহিনী, বিজিবি ও সাধারণ মানুষ চলাচল করে। সীমান্ত নিরাপত্তা, বাণিজ্যিক কার্যক্রম এবং আঞ্চলিক যোগাযোগব্যবস্থার গুরুত্ব বিবেচনায় সড়কটি চার লেনে উন্নীত করা সময়ের দাবি। এ ছাড়া কৃষিপ্রধান এই অঞ্চলের দুই লক্ষাধিক মানুষের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সংরক্ষণের সুবিধার্থে গর্জনিয়া বাজারে একটি আধুনিক মানের হিমাগার স্থাপনেরও দাবি জানানো হয়েছে। এতে কৃষকেরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য পাবেন এবং কৃষিপণ্যের অপচয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে বলে স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়।

স্মারকলিপি পেশের সময় উপস্থিত ছিলেন পূর্বসীমান্ত মিডিয়া নেটওয়ার্কের সভাপতি মাঈনুদ্দীন খালেদ, সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ইব্রাহিম খলিল মামুন ও নেজাম উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক এস এম হুমায়ুন কবির, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাবেদুল আনোয়ার এবং তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক নুরুল হাকিম হিরো, এস এম লুৎফুর কবির প্রমূখ।

স্মারকলিপির অনুলিপি প্রধানমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে।

বিষয়:

কক্সবাজারজেলা প্রশাসকরামুজেলার খবর
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