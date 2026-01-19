হাটহাজারীতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে প্রাণ গেল তরুণের

হাটহাজারী ( চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মো. আরিফ (১৮) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার ফতেয়াবাদ সিটি করপোরেশন গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে চট্টগ্রাম-রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আরিফ উপজেলার উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নের মাছুয়াঘোনা এলাকার মুল্লুক শাহার বাড়ির মুহাম্মদ আব্দুল শুক্কুরের ছেলে।
রাউজান হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, মামার সঙ্গে মোটরসাইকেলে হাটহাজারীর দিকে যাচ্ছিলেন আরিফ। সামনে থাকা একটি রিকশার জন্য হঠাৎ ব্রেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরিফ মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। এ সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি ট্রাকের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যান তিনি।
চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মো. আরিফ (১৮) নামের এক তরুণ নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সকালে উপজেলার ফতেয়াবাদ সিটি করপোরেশন গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে চট্টগ্রাম-রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত আরিফ উপজেলার উত্তর মাদার্শা ইউনিয়নের মাছুয়াঘোনা এলাকার মুল্লুক শাহার বাড়ির মুহাম্মদ আব্দুল শুক্কুরের ছেলে।
রাউজান হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ উল্লাহ বলেন, মামার সঙ্গে মোটরসাইকেলে হাটহাজারীর দিকে যাচ্ছিলেন আরিফ। সামনে থাকা একটি রিকশার জন্য হঠাৎ ব্রেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আরিফ মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে রাস্তায় পড়ে যান। এ সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়া একটি ট্রাকের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে মারা যান তিনি।
ময়মনসিংহের ভালুকায় সড়ক পার হওয়ার সময় অটোরিকশার ধাক্কায় রিয়াজ উদ্দিন সরকার (৫২) নামের এক কৃষক নিহত হয়েছেন। আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ৮টার দিকে ভালুকা-গফরগাঁও সড়কের ভালুকা উপজেলার ধীতপুর টুংরাপাড়া বাজারে এ ঘটনা ঘটে।৪ মিনিট আগে
জঙ্গল সলিমপুরে অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে গিয়ে একজনকে অস্ত্রসহ হাতেনাতে গ্রেপ্তার করে র্যাব সদস্যরা। পরে আসামিকে নিয়ে আসার পথে র্যাবের ওপর সন্ত্রাসীরা গুলি চালিয়ে ও দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়।৪ মিনিট আগে
হত্যার হুমকির পর নিরাপত্তার কারণে সারা দেশে নিজের ওয়াজ ও তফসির মাহফিল স্থগিত ঘোষণা করেছেন কুষ্টিয়া-৩ আসনে জামায়াত মনোনীত প্রার্থী মুফতি আমির হামজা। গতকাল রোববার রাতে যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে এ তথ্য জানান তিনি।২১ মিনিট আগে
হবিগঞ্জ জেলা বিএনপির কার্যালয়ের সামনে চায়নিজ কুড়াল নিয়ে ঘোরাঘুরির সময় এক কিশোরকে আটক করা হয়েছে। বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগমন উপলক্ষে আজ সোমবার (১৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ছাত্রদলের প্রস্তুতি সভা চলাকালে কার্যালয়ের বাইরে থেকে তাকে আটক করা হয়।২৫ মিনিট আগে