চট্টগ্রামের ডিসি ফরিদাকে বদলি, স্থলাভিষিক্ত আব্দুল আউয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমকে বদলিপূর্বক উপসচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে জেলার নতুন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে।
আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পৃথক প্রজ্ঞাপনে রদবদলের এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমকে বদলিপূর্বক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়।
এর আগে গত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর ফরিদা খানম চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক পদে যোগদান করেন।
পৃথক প্রজ্ঞাপনে নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।
জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।
চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমকে বদলিপূর্বক উপসচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে জেলার নতুন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে।
আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পৃথক প্রজ্ঞাপনে রদবদলের এ তথ্য জানানো হয়।
প্রজ্ঞাপনে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমকে বদলিপূর্বক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়।
এর আগে গত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর ফরিদা খানম চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক পদে যোগদান করেন।
পৃথক প্রজ্ঞাপনে নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।
জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।
সাগরপথে মিয়ানমারে বাংলাদেশি পণ্য পাচারের চেষ্টার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জব্দ মালামাল, ট্রলারসহ কক্সবাজারের টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করে তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা করা হয়েছে বলে জানায় কোস্ট গার্ড। আজ রোববার দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে কোস্ট গার্ডের সদর দপ্তরের৮ মিনিট আগে
২০১৯ সালে যখন আমি ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করি, তখন আমার পরিবার থেকে আমাকে ত্যাজ্য করা হয়। আমার পরিবারের কোনো সদস্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই, শুধু আমার গর্ভধারিণী মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়।১৭ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বা পোষ্য কোটা স্থগিতই থাকছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামীকাল সোমবার থেকে কমপ্লিট...৩১ মিনিট আগে
সুন্দরবনে ঘুরতে এসে জাহাজের মধ্যে মারা যাওয়া আয়ারল্যান্ডের নাগরিক কারমেল নোইলিনের লাশ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে নোইলিনের লাশ তাঁর স্বামীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।৪০ মিনিট আগে