Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের ডিসি ফরিদাকে বদলি, স্থলাভিষিক্ত আব্দুল আউয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ফরিদা খানম-আব্দুল আউয়াল। ছবি: সংগৃহীত
ফরিদা খানম-আব্দুল আউয়াল। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমকে বদলিপূর্বক উপসচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। একই সঙ্গে জেলার নতুন প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে।

আজ রোববার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব আমিনুল ইসলাম স্বাক্ষরিত পৃথক প্রজ্ঞাপনে রদবদলের এ তথ্য জানানো হয়।

প্রজ্ঞাপনে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক ফরিদা খানমকে বদলিপূর্বক পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব হিসেবে পদায়ন করা হয়।

এর আগে গত বছরের ১২ সেপ্টেম্বর ফরিদা খানম চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক পদে যোগদান করেন।

পৃথক প্রজ্ঞাপনে নওগাঁ জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আব্দুল আউয়ালকে চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়।

বিষয়:

জেলা প্রশাসকচট্টগ্রাম বিভাগডিসিজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

রিজার্ভ চুরি: ফিলিপাইনের ব্যাংকের ৮১ মিলিয়ন ডলার বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

চট্টগ্রামে সিকদার বাড়িতে অভিযান, সাবেক ভূমিমন্ত্রীর বিদেশে সম্পদ অর্জনের ২৩ বস্তা আলামত জব্দ

শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে জেগেছে বাংলাদেশের ফাইনালের স্বপ্ন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

‘বাংলাদেশের দুই ক্রিকেটারের তাণ্ডবেই শেষ লঙ্কান সিংহরা’

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আজই স্বীকৃতি দিচ্ছে যুক্তরাজ্য

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

ফুটবলাররা পানি না গিলে কুলি করেন কেন

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

দেড় বছরে পুলিশের যে ক্ষতি হয়েছে, ৫০ বছরেও পুনরুদ্ধার কঠিন: সাবেক আইজিপি নুরুল হুদা

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

নেপাল পুলিশের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র নেই, জেন-জি বিক্ষোভে গুলি ছুড়ল কারা—ষড়যন্ত্রের অভিযোগ কে পি শর্মার

সম্পর্কিত

সাগরপথে মিয়ানমারে সার-সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৩

সাগরপথে মিয়ানমারে সার-সিমেন্ট পাচারের চেষ্টা, গ্রেপ্তার ৩

‘ছাত্রদল করায় আমাকে পরিবার থেকে ত্যাজ্য করা হয়’

‘ছাত্রদল করায় আমাকে পরিবার থেকে ত্যাজ্য করা হয়’

রাবিতে পোষ্য কোটা স্থগিতই থাকছে, কাল থেকে কমপ্লিট শাটডাউন

রাবিতে পোষ্য কোটা স্থগিতই থাকছে, কাল থেকে কমপ্লিট শাটডাউন

ময়নাতদন্ত শেষে সেই আইরিশ পর্যটকের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

ময়নাতদন্ত শেষে সেই আইরিশ পর্যটকের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর