সুন্দরগঞ্জে ইয়াবাসহ এনসিপি নেতা গ্রেপ্তার

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জে ৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সুন্দরগঞ্জ উপজেলা শাখার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শাকিল মিয়া ওরফে শাকিল খানকে (২৬) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল রোববার দিবাগত রাত পৌনে ১টার দিকে উপজেলার শ্রীপুর ইউনিয়নের ধর্মপুর বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে আটক করা হয়। পরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করে আদালতের মাধ্যমে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
গ্রেপ্তার শাকিল মিয়া উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়নের পশ্চিম সীচা (হাজীপাড়া) গ্রামের নূর মোহাম্মদ আলীর ছেলে।
আজ সোমবার দুপুর ২টার দিকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন সুন্দরগঞ্জ থানার কঞ্চিবাড়ী পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ সেলিম রেজা।
পুলিশ জানায়, ধর্মপুর বাজারের জোবেদা ফিলিং স্টেশনের ক্যাশ কাউন্টারের পাশের ফাঁকা জায়গায় মাদক কেনাবেচা হচ্ছে—এমন গোপন তথ্যের ভিত্তিতে সেখানে মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়। পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে শাকিল পালানোর চেষ্টা করেন। পরে তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালিয়ে তাঁর পরিহিত প্যান্টের ডান পকেট থেকে সাদা পলিথিনে মোড়ানো ৮ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়।
এ ঘটনায় এসআই নওশের আলী বাদী হয়ে সুন্দরগঞ্জ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করেন।
এ বিষয়ে উপজেলা এনসিপির সদস্য সচিব আশানুর রহমান বলেন, ‘জাতীয় নাগরিক পার্টি সব সময় মাদক, জুয়া ও সব ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে। দলের গঠণতন্ত্র অনুযায়ী শাকিল মিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’
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