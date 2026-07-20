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ফুটবল

যে ভুলে বিশ্বকাপের ফাইনালে হারল আর্জেন্টিনা

ক্রীড়া ডেস্ক    
যে ভুলে বিশ্বকাপের ফাইনালে হারল আর্জেন্টিনা
ম্যাচের ব্যবধান গড়ে দেওয়া গোলটা করেন তোরেস। কিছুই করার ছিল না মার্তিনেসের। ছবি: সংগৃহীত

নিজেদের হারিয়ে খুঁজতে থাকা আর্জেন্টিনার সামনে সবচেয়ে বড় আশা তখন ম্যাচের আয়ু শেষের দিকে থাকায়। একজন কম নিয়ে খেলতে থাকা আলবিসেলেস্তেরা টাইব্রেকারের আশায় তাকিয়ে ছিল রেফারির শেষ বাঁশির দিকে। কিন্তু হঠাৎ এক আক্রমণে ফেরান তোরেস সব হিসেব উলট পালট করে দেন।

বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের জয়সূচক গোলটি শুধু তোরেসের দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ের ফল ছিল না, এর পেছনে ছিল আর্জেন্টিনার রক্ষণভাগের কিছু বড় ভুলও। নিউজার্সি স্টেডিয়ামে স্পেনের দাপুটে ফুটবলের বিপরীতে আর্জেন্টিনা অনেকটা বোতলবন্দী হয়ে থাকলেও নির্ধারিত সময়ের খেলা শেষ হয় গোলশূন্যভাবে। জয়সূচক গোলের দেখা মেলে অতিরিক্ত সময়ের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই। এনসো ফার্নান্দেস দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখে মাঠ ছাড়ায় তখন ১০ জনের দলে পরিণত হয়েছিল আর্জেন্টিনা। ফলে নিজেদের রক্ষণভাগের ওপর জোর দিয়ে খেলতে বাধ্য হয় লিওনেল স্কালোনির দল।

সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে স্পেন ধৈর্যের সঙ্গে আক্রমণ সাজাতে থাকে। একের পর এক পাসে আর্জেন্টিনার রক্ষণে ফাঁক খুঁজে নেয় তারা। শেষ পর্যন্ত এই চেষ্টায় সফল হয়ে কাঙ্ক্ষিত গোল আদায় করে নেয় লুইস দে লা ফুয়েন্তের দল।

১০৬ মিনিটের ঘটনা। আক্রমণের শুরুতে পেদ্রো পোরোকো বল বাড়ান লামিনে ইয়ামাল। স্পেনের ফুলব্যাক ডান প্রান্ত থেকে ক্রস করেন। সেই বল মাথা দিয়ে নামিয়ে বক্সের ফাঁকায় থাকা তোরেসকে খুঁজে নেন নিকো উইলিয়ামস। আটকানোর মতো প্রতিপক্ষের কোনো খেলোয়াড় না থাকায় খুব সহজেই বাঁ পায়ের দারুণ শটে জালের ঠিকানায় বল পাঠান তোরেস। কিছুই করার ছিল না আর্জেন্টিনার গোলরক্ষক এমিলিয়ানো মার্তিনেস।

এই গোলের সময় আর্জেন্টিনার সেন্টার ব্যাকরা বলের নিয়ন্ত্রণ নিতে গিয়ে ছয় গজ বক্সের ভেতরে অনেকটা নিচে নেমে যান। অন্যদিকে, মাঝমাঠের খেলোয়াড়রাও তোরেসকে নজরে রাখতে পারেননি। সেই সুযোগে খুব সহজেই আর্জেন্টিনার বক্সে চলে যান বার্সেলোনার ফরোয়ার্ড। এরপর সতীর্থ নিকোর সহায়তায় স্পেনের দ্বিতীয় বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক বনে যান তোরেস। তাঁর এই গোলটা আর শোধ দিতে পারেনি আর্জেন্টিনা।

বিষয়:

খেলাফুটবলআর্জেন্টিনা ফুটবলস্পেন ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
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