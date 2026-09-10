মাকে শেষবিদায় জানিয়ে কারাগারে ফিরলেন চিন্ময় কৃষ্ণ দাস

মাকে শেষবিদায় জানিয়ে আবার চট্টগ্রাম কারাগারে ফিরেছেন সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী। পাঁচ ঘণ্টার জন্য প্যারোলে মুক্তি পেয়ে আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে কারাগার থেকে বের হন তিনি। মায়ের শেষকৃত্যের আনুষ্ঠানিকতা শেষে রাত সাড়ে ৮টার দিকে তাঁকে আবার কারাগারে নেওয়া হয়।
চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্যারোলে মুক্তি পেয়ে হাটহাজারী উপজেলার মেখল ইউনিয়নের পুণ্ডরীক ধামে পৌঁছালে সেখানে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়। শেষবারের মতো মাকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। এ সময় তাঁর সঙ্গে থাকা ভক্ত-অনুরক্তরাও কান্নায় ভেঙে পড়েন। পরে মায়ের শেষকৃত্যের নানা আনুষ্ঠানিকতায় যোগ দেন চিন্ময় কৃষ্ণ।
এদিকে চিন্ময় কৃষ্ণ দাসের প্যারোলে মুক্তি ও পুণ্ডরীক ধামে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা পর্যন্ত পুলিশের পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়। নিরাপত্তা নিশ্ছিদ্র করতে রিজার্ভ ফোর্সকেও মাঠে নামানো হয়।
এ বিষয়ে চট্টগ্রাম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হাটহাজারী সার্কেল) কাজী মো. তারেক আজিজ জানান, চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্যারোলে মুক্তির পর মায়ের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দেন। এরপর তাঁকে আবার চট্টগ্রাম কারাগারে ফেরত নেওয়া হয়। পুরো আনুষ্ঠানিকতায় কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি।
এর আগে সকাল সাড়ে ৯টার দিকে পুণ্ডরীক ধামে মারা যান চিন্ময় কৃষ্ণের মা শ্রীমতী সন্ধ্যা রানী ধর (৭১)। পরিবারের পক্ষ থেকে চিন্ময় দাসের প্যারোলে মুক্তির আবেদন করা হয়। সন্ধ্যা রানী ক্যানসারসহ নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রায় দুই মাস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী গত মঙ্গলবার তাঁকে হাসপাতাল থেকে পুণ্ডরীক ধামে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।
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