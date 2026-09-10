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বরিশাল শিক্ষা বোর্ড

বরিশালে এসএসসির খাতা পুনর্নিরীক্ষণে ফেল থেকে পাস ৭৯ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ২২: ৩১
বরিশালে এসএসসির খাতা পুনর্নিরীক্ষণে ফেল থেকে পাস ৭৯ জন
শিক্ষাবোর্ড বরিশাল। ছবি: সংগৃহীত

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষার ফল পুনর্নিরীক্ষণে ৪ হাজার ৩১৪ জন পরীক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন হয়েছে। এর মধ্যে ফেল থেকে পাস করেছে ৭৯ জন এবং নতুন করে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১১২ জন। এতে পুনর্নিরীক্ষণের আবেদন করা প্রতি ১০০ জনের প্রায় ২৫ জনের ফলাফলে পরিবর্তন এসেছে।

আজ বৃহস্পতিবার খাতা পুনর্নিরীক্ষণের এই নতুন ফল প্রকাশ করা হয়। বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক শরীফ মোর্শেদ রেজা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের তথ্য অনুযায়ী, এ বছর ১৭ হাজার ২৮৩ জন এসএসসি পরীক্ষার্থী মোট ৫০ হাজার ২৯৩টি উত্তরপত্রের পুনর্নিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছিল। তাদের মধ্যে ১ হাজার ৫ জনের গ্রেড পয়েন্ট উন্নত হয়েছে এবং নম্বর পরিবর্তন হয়েছে ৩ হাজার ১১৮ জনের। ফেল থেকে পাসের হার আবেদনকারীদের মধ্যে শূন্য দশমিক ৪৬ শতাংশ, নতুন করে জিপিএ-৫ পাওয়ার হার শূন্য দশমিক ৬৫ শতাংশ। গ্রেড পয়েন্ট পরিবর্তনের হার ৫ দশমিক ৮২ শতাংশ এবং নম্বর পরিবর্তনের হার ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

এর আগে গত ১০ আগস্ট প্রকাশিত ফলাফলে বরিশাল বোর্ডে সার্বিক পাসের হার ছিল ৬০ দশমিক ৩৫ শতাংশ। এবার ১ হাজার ৫১৫টি স্কুল থেকে ২১৬টি কেন্দ্রে ৮০ হাজার ৪৫৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। তাদের মধ্যে পাস করে ৪৮ হাজার ৫৫৫ জন। পুনর্নিরীক্ষণের ফলে এই পাসের হার বেড়েছে শূন্য দশমিক ১০ শতাংশ।

বিষয়:

বরিশাল জেলাবরিশাল বিভাগপরীক্ষার্থীজেলার খবর
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