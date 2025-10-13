চট্টগ্রামে হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হাজতির মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের আবু কালাম (৩৬) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কারাগার থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আবু কালামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলায়। তিনি চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থানার বগারবিল শান্তিনগর এলাকায় থাকতেন।
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ইকবাল হোসেন জানান, বন্দী আবু কালাম সকালে হঠাৎ অসুস্থ অনুভব করে অচেতন হয়ে পড়েন। পরে প্রথমে তাঁকে কারাগারের হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। শ্বাসকষ্ট ও ব্যথায় আবু কালামের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন।
জানা গেছে, গত ৭ সেপ্টেম্বর রাতে নগরীর বাকলিয়া থানার শান্তিনগর বগারবিল এলাকায় দই-চিড়া বিক্রেতার সঙ্গে ঝগড়ার একপর্যায়ে মো. সাজন মিয়া (৪৭) নামের এক গ্যারেজমালিককে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটে। ওই দিন রাতেই বাকলিয়া থানা-পুলিশ আবু কালামসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন ৮ সেপ্টেম্বর তাঁদের আদালতে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের আবু কালাম (৩৬) নামের এক হাজতির মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কারাগার থেকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
আবু কালামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের অষ্টগ্রাম উপজেলায়। তিনি চট্টগ্রাম নগরীর বাকলিয়া থানার বগারবিল শান্তিনগর এলাকায় থাকতেন।
চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারের সিনিয়র জেল সুপার ইকবাল হোসেন জানান, বন্দী আবু কালাম সকালে হঠাৎ অসুস্থ অনুভব করে অচেতন হয়ে পড়েন। পরে প্রথমে তাঁকে কারাগারের হাসপাতালে নিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। শ্বাসকষ্ট ও ব্যথায় আবু কালামের মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতালের চিকিৎসক জানিয়েছেন।
জানা গেছে, গত ৭ সেপ্টেম্বর রাতে নগরীর বাকলিয়া থানার শান্তিনগর বগারবিল এলাকায় দই-চিড়া বিক্রেতার সঙ্গে ঝগড়ার একপর্যায়ে মো. সাজন মিয়া (৪৭) নামের এক গ্যারেজমালিককে ছুরিকাঘাতে হত্যার ঘটনা ঘটে। ওই দিন রাতেই বাকলিয়া থানা-পুলিশ আবু কালামসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করে। পরদিন ৮ সেপ্টেম্বর তাঁদের আদালতে মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।
পদত্যাগপত্রে ফিরোজ আলমগীর দলের সাম্প্রতিক কার্যক্রম ও অবস্থান নিয়ে অসন্তুষ্টের কথা উল্লেখ করেন। তিনি লেখেন, ‘সম্প্রতি এনসিপির বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত বিপ্লবের আদর্শের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। বিশেষ করে চিহ্নিত আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের দলে নেওয়ার বিষয়ে দলের অবস্থান আমার ব্যক্তিগত আদর্শ ও মূল্যবোধের...৪৪ মিনিট আগে
বগুড়ার পুলিশ সুপার জেদান আল মুসা জানান, ধর্ষণের শিকার ওই কিশোরীকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তার জবানবন্দি অনুযায়ী বাসচালক ও হেলপারের বিরুদ্ধে মামলা নেওয়া হবে। টাঙ্গাইলে গ্রেপ্তার বাসচালককে বগুড়ায় আনা হচ্ছে এবং হেলপারকে গ্রেপ্তার করতে পুলিশের একাধিক টিম অভিযান শুরু করেছে।১ ঘণ্টা আগে
টঙ্গী এলাকার সাহেরা মার্কেটে রাসায়নিক গুদামে আগুনের ঘটনায় করা মামলায় পলাতক গুদামমালিককে গ্রেপ্তার করেছে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১)। আজ সোমবার রাজধানীর বনানী থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে র্যাব কার্যালয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে রাত ৯টার দিকে টঙ্গী পূর্ব থানা-পুলিশের কাছে তাঁকে হস্তান্তর১ ঘণ্টা আগে
নদটিকে বলা হতো বরেন্দ্র অঞ্চলের ‘প্রাণদায়িনী’। সেই বারনই এখন একটি ‘বিষাক্ত’ নদ। ময়লা-দুর্গন্ধে নদের কাছেই যেতে পারে না মানুষ। নদের প্রাণ ফিরিয়ে আনতে আজ সোমবার রাজশাহীতে এক আলোচনা সভা হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে