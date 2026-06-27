Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ৮ তলা ভবন থেকে ফেলে কলেজছাত্র হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ১ জন

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে ৮ তলা ভবন থেকে ফেলে কলেজছাত্র হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ১ জন
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রামে বিএএফ শাহীন কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্র আশফাক কবির সাজিদকে নির্মাণাধীন আটতলা ভবন থেকে ফেলে হত্যার ঘটনায় আরও এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। গত শুক্রবার (২৬ জুন) রাত ১১টা নাগাদ চট্টগ্রামে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানা এলাকা থেকে মো. ইশতিয়াক (২২) নামে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তার ইশতিয়াক নগরের চকবাজার থানার কবরস্থান-সংলগ্ন ডিসি রোডের মো. ইদ্রিসের ছেলে।

আজ শনিবার বিকেলে র‍্যাব-৭ মুখপাত্র সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন আজকের পত্রিকাকে বলেন, কলেজশিক্ষার্থী আশফাক কবির সাজিদ হত্যা মামলার তদন্তে প্রাপ্ত সন্দিগ্ধ আসামি হলেন ইশতিয়াক। হত্যাকাণ্ডের ঘটনার পর তিনি পলাতক ছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁকে দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া থানার শিলক মিনাগাজির টিলা এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারের পর আসামিকে চকবাজার থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

গত ১২ এপ্রিল বিকেলে ডিসি রোডে আবাসিক এলাকায় আটতলার একটি নির্মাণাধীন ভবনের লিফট চলাচলের জায়গায় কলেজশিক্ষার্থী আশফাক কবির সাজিদকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় পরদিন (১৩ এপ্রিল) চকবাজার থানায় নিহত শিক্ষার্থীর পূর্বপরিচিত কয়েকজনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা হয়। সাজিদ কক্সবাজারের চকরিয়া উপজেলার আবুল হাশেম খন্দকারের ছেলে। সে নগরের বাকলিয়া ডিসি রোড এলাকায় বাসা ভাড়া করে থাকত।

মামলার বরাতে জানা গেছে, ঘটনার সময় সাজিদ বন্ধু ফারদিন হাসানের সঙ্গে বউবাজার এলাকায় একটি টংদোকানের সামনে বসে কথা বলছিলেন। এ সময় কয়েকজন দুর্বৃত্ত ধারালো অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে তাঁকে জোরপূর্বক নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পরে জীবন বাঁচাতে সাজিদ দৌড়ে মৌসুমি আবাসিক এলাকায় আটতলার একটি নির্মাণাধীন ভবনে আশ্রয় নেয়। দুর্বৃত্তরাও ওই ভবনের ভেতরে প্রবেশ করে তাঁকে মারধরের পর অষ্টম তলা থেকে নিচে ফেলে দেয়।

প্রাথমিক তদন্তে কিশোর গ্যাংয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব থেকে এই হত্যাকাণ্ড ঘটেছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। চাঞ্চল্যকর এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এর আগেও কয়েকজন আসামিকে গ্রেপ্তার করে র‍্যাব।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাহত্যাগ্রেপ্তারচট্টগ্রাম বিভাগ
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