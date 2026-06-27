কুকুরের গলায় ইট বেঁধে নদীতে ফেলার ঘটনায় আরও একজন গ্রেপ্তার

নরসিংদীর নাগরিয়াকান্দি সেতু থেকে একটি কুকুরের গলায় রশি দিয়ে ইট বেঁধে নদীতে ফেলে দেওয়ার ঘটনায় আরও একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ নিয়ে আলোচিত এ ঘটনায় দুজন গ্রেপ্তার হলেন।
আজ শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে নরসিংদী শহরের নতুন বাসস্ট্যান্ড এলাকা থেকে শাহিনারা বেগম (৫২) নামের ওই নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি সদর উপজেলার কামারগাঁও গ্রামের মৃত আব্দুল আজিজের স্ত্রী।
আজ রাতে পুলিশ সদর দপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এ বিষয়ে নরসিংদী সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এ আর এম মামুন জানান, ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঘটনায় শাহিনারা বেগমের সম্পৃক্ততার প্রমাণ পাওয়ার পর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের একটি দল অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে।
এর আগে, একই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মোহাম্মদ আলীকে (২৫) গ্রেপ্তার করে নরসিংদী সদর মডেল থানার পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৪২৯/৩৪ ধারায় মামলা করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ জানায়, ২৫ জুন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, নরসিংদীর নাগরিয়াকান্দি সেতুর ওপর থেকে একটি কুকুরের গলায় রশি বেঁধে, রশির অপর প্রান্তে ইট লাগিয়ে নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর বিষয়টি নরসিংদী জেলা পুলিশের নজরে আসে এবং তদন্ত শুরু হয়।
ওসি আরও বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। এ ঘটনায় দায়ীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়াও অব্যাহত রয়েছে।
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