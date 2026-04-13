Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

যৌথ অভিযানে সাড়ে ৪৮ হাজার লিটার ফার্নেস অয়েল জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
ভোজ্য ও জ্বালানি তেলের অবৈধ মজুত, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য উৎপাদন এবং খাসজমি ও ফুটপাথ দখলের বিরুদ্ধে চট্টগ্রাম ও ফেনীর বিভিন্ন এলাকায় যৌথভাবে অভিযান চালিয়েছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

অভিযানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও ভারী শিল্পে ব্যবহৃত সাড়ে ৪৮ হাজার লিটার ফার্নেস অয়েল জব্দ, ১২ একর খাসজমি উদ্ধার এবং ৯টি দোকান উচ্ছেদ করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিভিন্ন অনিয়মের অপরাধে মোট ৪ লাখ ৬৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

গতকাল রোববার (১২ এপ্রিল) র‍্যাব-৭, চট্টগ্রামের উদ্যোগে নির্বাহী ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সেনাবাহিনী, বিজিবি, পুলিশ, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম করপোরেশন (বিপিসি) এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশনের (বিএসটিআই) সমন্বয়ে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

র‍্যাব জানায়, অভিযানে লাইসেন্সের মেয়াদোত্তীর্ণ থাকা, তেল মজুত, অতিরিক্ত দামে জ্বালানি তেল বিক্রি, স্ট্যাম্পবিহীন ওজন, পরিমাপ যন্ত্র ব্যবহারসহ বিভিন্ন অপরাধে একাধিক প্রতিষ্ঠানকে ১ লাখ ২৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ছাড়া পণ্যের মেয়াদ উল্লেখ না থাকা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে উৎপাদন ও সংরক্ষণ এবং ভুয়া সিল ব্যবহারের দায়ে আরও ২ লাখ ৮৫ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়।

চট্টগ্রাম র‍্যাবের সহকারী পরিচালক এ আর এম মোজাফফর হোসেন জানান, খাসজমি ও ফুটপাথ দখলের দায়ে অতিরিক্ত ৫৪ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। একই সঙ্গে উদ্ধার করা হয়েছে ১২ একর সরকারি জমি এবং উচ্ছেদ করা হয়েছে ফুটপাথ দখল করে গড়ে ওঠা ৯টি দোকান।

মোজাফফর হোসেন আরও জানান, লাইসেন্স ছাড়া অপরিশোধিত ফার্নেস অয়েল আমদানি, পরিবহন, মজুত ও প্রক্রিয়াজাতকরণের অভিযোগে একটি প্রতিষ্ঠান থেকে ৪৮ হাজার ৫০০ লিটার ফার্নেস অয়েল জব্দ করা হয়েছে।

