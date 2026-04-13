Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জ

চাঁপাইনবাবগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে ৫০ শিশু হাসপাতালে

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৫০ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। জেলার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি রয়েছে ৭৩ জন শিশু। সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র নিয়েছে ৩১ জন।

আজ সোমবার সকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানায়।

জানা যায়, হাসপাতালে ভর্তি থাকা ৭৩ জনের মধ্যে ৩৩ জন ছেলে ও ৪০ জন মেয়ে শিশু। এসব শিশুকে হাসপাতালের হাম আইসোলেশন কর্নারে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এ ছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সোমবার (১৩ এপ্রিল) পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৬২৭ জন। হামের উপসর্গ নিয়ে জেলায় এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ছয়জনের।

হাসপাতালের পরিসংখ্যান বলছে, গত বুধবার (৮ এপ্রিল) হাম উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ছিল ৭৩ শিশু। এর মধ্যে ৩৮ জন নতুন করে ভর্তি হয়, সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র নেয় ২৭ শিশু।

তার আগের দিন মঙ্গলবার ৬৪ জন ভর্তি ছিল। ওই দিন হাসপাতালে ভর্তি হয় ২২ জন, সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র নেয় ২১ জন। রোববার হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয় ২৮ জন, ছাড়পত্র নেয় ২৩ জন।

শনিবার হাসপাতালে ভর্তি হয় ১৫ জন ও সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র নেয় ছয়জন। তার আগের দিন (শুক্রবার) ভর্তি হয় ১২ জন, ছাড়পত্র নেয় ২৪ জন।

গত চার দিন হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়লেও তার আগের দুই দিন কমেছিল। বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) হামের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি থাকা ২৩ জন রোগী ছাড়পত্র নেয়, নতুন করে ভর্তি হয় ১৭ জন। বুধবার (১ এপ্রিল) ছাড়পত্র নেয় ৩৫ জন, নতুন রোগী ভর্তি হয় ২৭ জন।

এ বিষয়ে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ মশিউর রহমান জানান, হামের উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। রোগীর চাপ সামাল দিতে হাসপাতালের পুরোনো ভবনে একটি পৃথক আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে।

চিকিৎসক ও নার্স সংকটের মধ্যেও আমরা বিকল্প উপায়ে লোকবল নিয়োগ দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। এ ছাড়া হামের বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

জেলা সিভিল সার্জন এ কে এম শাহাব উদ্দিন জানান, প্রথম ধাপে তিনটি উপজেলায় এখন পর্যন্ত মোট ৮৬ হাজার ২৪৪ জনকে হামের টিকা প্রদান করা হয়েছে।

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জহাসপাতালরাজশাহী বিভাগজেলার খবরশিশুহাম
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

