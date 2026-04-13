চাঁপাইনবাবগঞ্জে হামের উপসর্গ নিয়ে ৫০ শিশু হাসপাতালে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ২৪ ঘণ্টায় হামের উপসর্গ নিয়ে আরও ৫০ শিশু হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। জেলার ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের আইসোলেশনে ভর্তি রয়েছে ৭৩ জন শিশু। সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র নিয়েছে ৩১ জন।
আজ সোমবার সকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এ তথ্য জানায়।
জানা যায়, হাসপাতালে ভর্তি থাকা ৭৩ জনের মধ্যে ৩৩ জন ছেলে ও ৪০ জন মেয়ে শিশু। এসব শিশুকে হাসপাতালের হাম আইসোলেশন কর্নারে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।
এ ছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সোমবার (১৩ এপ্রিল) পর্যন্ত হামের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি রোগীর সংখ্যা ৬২৭ জন। হামের উপসর্গ নিয়ে জেলায় এখন পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ছয়জনের।
হাসপাতালের পরিসংখ্যান বলছে, গত বুধবার (৮ এপ্রিল) হাম উপসর্গ নিয়ে ভর্তি ছিল ৭৩ শিশু। এর মধ্যে ৩৮ জন নতুন করে ভর্তি হয়, সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র নেয় ২৭ শিশু।
তার আগের দিন মঙ্গলবার ৬৪ জন ভর্তি ছিল। ওই দিন হাসপাতালে ভর্তি হয় ২২ জন, সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র নেয় ২১ জন। রোববার হাম রোগের উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয় ২৮ জন, ছাড়পত্র নেয় ২৩ জন।
শনিবার হাসপাতালে ভর্তি হয় ১৫ জন ও সুস্থ হয়ে ছাড়পত্র নেয় ছয়জন। তার আগের দিন (শুক্রবার) ভর্তি হয় ১২ জন, ছাড়পত্র নেয় ২৪ জন।
গত চার দিন হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বাড়লেও তার আগের দুই দিন কমেছিল। বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) হামের লক্ষণ নিয়ে ভর্তি থাকা ২৩ জন রোগী ছাড়পত্র নেয়, নতুন করে ভর্তি হয় ১৭ জন। বুধবার (১ এপ্রিল) ছাড়পত্র নেয় ৩৫ জন, নতুন রোগী ভর্তি হয় ২৭ জন।
এ বিষয়ে হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক মোহাম্মদ মশিউর রহমান জানান, হামের উপসর্গ নিয়ে আসা রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। রোগীর চাপ সামাল দিতে হাসপাতালের পুরোনো ভবনে একটি পৃথক আইসোলেশন ওয়ার্ড চালু করা হয়েছে।
চিকিৎসক ও নার্স সংকটের মধ্যেও আমরা বিকল্প উপায়ে লোকবল নিয়োগ দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন চিকিৎসাসেবা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছি। এ ছাড়া হামের বিশেষ টিকাদান কর্মসূচি চলমান রয়েছে।
জেলা সিভিল সার্জন এ কে এম শাহাব উদ্দিন জানান, প্রথম ধাপে তিনটি উপজেলায় এখন পর্যন্ত মোট ৮৬ হাজার ২৪৪ জনকে হামের টিকা প্রদান করা হয়েছে।
চৈত্রসংক্রান্তি উপলক্ষে নড়াইলে অনুষ্ঠিত হলো গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা। তরুণ প্রজন্মের কাছে ঐতিহ্যবাহী এই খেলাকে তুলে ধরতে আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া কলেজ মাঠের সুলতান মঞ্চ চত্বরে এই আয়োজন করা হয়। ঢাকঢোলের তালে তালে লাঠি হাতে এক পক্ষ আরেক পক্ষকে পরাস্ত করার এই লড়াই৩ মিনিট আগে
রাজধানীর ডেমরায় বন্ধ থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত লতিফ বাওয়ানী জুট মিল ও করিম জুট মিল চালু করার উদ্যোগ নিতে নানা চেষ্টা চালাচ্ছেন ঢাকা-৫ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ কামাল হোসেন। এরই মধ্যে গতকাল রোববার পর্যায়ক্রমে (১২ এপ্রিল) কারখানা দুটি পরিদর্শন করেছেন তিনি। এ সময় কর্মকর্তাদের সঙ্গে কারখানা চালুর প্রক্রিয়ার৬ মিনিট আগে
সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী করপোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ওয়ার্ড সচিবদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে নগর ভবনের সভাকক্ষে সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড সচিবদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এই আহ্বান জানান।১৫ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জে মাসব্যাপী শিল্প ও বাণিজ্য মেলা শুরু হয়েছে। আজ সোমবার (১৩ এপ্রিল) দুপুরে শহরের জেলা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। কিশোরগঞ্জ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এই মেলার আয়োজন করেছে।২০ মিনিট আগে