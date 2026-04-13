দুই সচিবের দপ্তর বদল

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নূরুন্নাহার চৌধুরীকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য হিসেবে এবং পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য জাকারিয়াকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে সচিব পদে বদলি করেছে সরকার। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় গতকাল রোববার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।
পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যের পদটি সচিব পদমর্যাদার।
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব থাকাকালে গত বছরের ২ নভেম্বর নূরুন্নাহার চৌধুরীকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব নিয়োগ দেওয়া হয়।
আর বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান থাকার সময় গত ২৫ মার্চ জাকারিয়াকে সচিব পদে পদোন্নতি দিয়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নিয়োগ দেওয়া হয়। পরে তাকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য পদে বদলি করে সরকার।
