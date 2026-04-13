টেকসই উন্নয়নে রাজস্ব বৃদ্ধিতে জোর সিসিক প্রশাসকের

সিলেট সিটি করপোরেশনের (সিসিক) প্রশাসক আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী করপোরেশনের রাজস্ব বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে ওয়ার্ড সচিবদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।
সোমবার (১৩ এপ্রিল) বিকেলে নগর ভবনের সভাকক্ষে সিটি করপোরেশনের ওয়ার্ড সচিবদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এই আহ্বান জানান।
আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী বলেন, নাগরিকেরা বিভিন্ন সেবা নিতে ওয়ার্ড কার্যালয়ে আসেন। ওয়ার্ড সচিবেরা সরাসরি জনগণের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকায় তাঁরা কর পরিশোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। গৃহকর ও অন্যান্য কর যথাসময়ে পরিশোধে নাগরিকদের সচেতন করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, সরকার থেকে প্রাপ্ত উন্নয়ন বরাদ্দ একটি সহায়তা হলেও মূলত সিটি করপোরেশনের কার্যক্রম পরিচালিত হয় নিজস্ব রাজস্ব আয় দিয়ে। তাই রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ছাড়া উন্নয়ন কার্যক্রমকে গতিশীল রাখা কঠিন। নগরের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে জনগণকে গৃহকর পরিশোধ এবং ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা পরিচালনায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য তিনি ওয়ার্ড সচিবদের প্রতি অনুরোধ জানান।
সভায় ওয়ার্ড সচিবেরা ওয়ার্ড পর্যায়ের কার্যালয়ের অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন দাবি উত্থাপন করেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দ্রুত গ্রহণের আশ্বাস দেন সিসিক প্রশাসক।
সিটি করপোরেশনের সচিব মো. আশিক নূরের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মো. আলী আকবর, প্রধান বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা মো. একলিম আবদীন এবং নির্বাহী প্রকৌশলী (বিদ্যুৎ) জয়দেব বিশ্বাস। সিটি করপোরেশনের ৪২টি ওয়ার্ডের সচিবেরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।
