Ajker Patrika
En
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে টানা ৮ দিন ১,৪৫৯ মিলিমিটার বৃষ্টি ঝরিয়ে দেখা মিলল রোদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে টানা ৮ দিন ১,৪৫৯ মিলিমিটার বৃষ্টি ঝরিয়ে দেখা মিলল রোদের
টানা ৮ দিনের মেঘ, বৃষ্টি শেষে ঝলমলে রোদ্দুরে হাসল আকাশ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামে ৪ জুলাই থেকে শুরু হওয়া টানা আট দিনের বৃষ্টিতে ১ হাজার ৪৫৯ দশমিক ১ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। ভারী বর্ষণে নগরে জলাবদ্ধতা এবং শহরের বাইরে বন্যা দেখা দেয়। জনগণের ভোগান্তি ওঠে চরমে। অবশেষে আজ সোমবার সকাল থেকে মেঘে ঢাকা আকাশে নীলের আভা ও রোদ দেখা মিলেছে।

গত কয়েক দিনের টানা বর্ষণে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়। শহরের বাইরে পরিস্থিতি মারাত্মক বন্যায় রূপ নেয়। ভেসে যায় ঘরবাড়ি, ডুবে যায় জনপদ এবং মানুষ হতাহত হয়। সোমবারও নগরের কয়েকটি নিম্নাঞ্চলে পানি ছিল। তবে বেশির ভাগ স্থানেই জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হতে শুরু করেছে এবং রাস্তাঘাটে মানুষের চলাচল বেড়েছে।

এ বিষয়ে পতেঙ্গার প্রধান আবহাওয়া কার্যালয়ের পূর্বাভাস কর্মকর্তা মোহাম্মদ ইসমাইল ভূঁইয়া বলেন, নিম্নচাপের কারণে এত বৃষ্টিপাতের রেকর্ড স্মরণকালে নেই। তিনি বলেন,`আপাতত ভারী বৃষ্টিপাতের প্রবণতা নেই। তবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাত হতে পারে। সোমবার পুরো দিন মাপার মতো কোনো বৃষ্টিপাত হয়নি।'

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাজলাবদ্ধতাবৃষ্টিপাতচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরবন্যা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত