ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়ায় মাদক, জুয়া, ঘুষ, দুর্নীতি, চাঁদাবাজি ও সন্ত্রাসবিরোধী যুব সমাবেশ এবং র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার বিকেলে শহরের চত্বরে এ কর্মসূচির আয়োজন করে উপজেলা জামায়াতে ইসলামী যুব ও ক্রীড়া বিভাগ।
সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি ও জেলা যুব ও ক্রীড়া বিভাগের সভাপতি মাহবুবুর রশীদ ফরাজী।
উপজেলা যুব ও ক্রীড়া বিভাগের সভাপতি প্রভাষক এনামুল হকের সভাপতিত্বে সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন উপজেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর গোলাম মোস্তফা, সাবেক অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি অধ্যাপক আলাউদ্দিন, সুরা ও কর্মপরিষদ সদস্য আব্দুল মজিদ, জেলা যুব বিভাগের সেক্রেটারি মীর জাহিদুর রহমান প্রমুখ।
অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা যুব ও ক্রীড়া বিভাগের সেক্রেটারি মোহাম্মদ আবু রাশেদ।
সমাবেশ শেষে একটি র্যালি চত্বর প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হয়ে বাজারের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ভালুকজান ব্রিজে গিয়ে শেষ হয়।
বহুল আলোচিত জয়পুরহাট সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রীনিবাসের অস্থায়ী নারী তত্ত্বাবধায়ক (ম্যাট্রন) সামছুন নাহার হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করেছেন আদালত। মামলায় কলেজের দারোয়ান শহিদুল ইসলামকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাঁকে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও আড়াই মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া...১৬ মিনিট আগে
কুমিল্লার ব্রাহ্মণপাড়ায় বিয়ের দাবিতে এক যুবকের বাড়িতে ১২ দিন ধরে অনশন করছেন এক তরুণী। ওই তরুণীর নাম নুসরাত জাহান। তাঁর বাড়ি গোপালগঞ্জের কোটালিপাড়া উপজেলার ভূয়ারপাড়া গ্রামে। এ ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।২০ মিনিট আগে
চট্টগ্রামে আত্মহত্যা প্ররোচনার মামলায় গৃহবধূ আয়শা ছিদ্দিকা মুক্তার স্বামী, শাশুড়ি ও ননদের জামিন নামঞ্জুর করে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। দেখাশোনার কেউ না থাকায় তাঁদের হেফাজতে থাকা আড়াই বছরের এক শিশু ও সাত মাস বয়সী এক নবজাতককেও কারাগারে যেতে হয়েছে।২২ মিনিট আগে
বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ব্রেন্ট ক্রিস্টেনসেন বুধবার সকালে চট্টগ্রাম নগরীতে ফ্রেশিয়ান মালাই চায়ের দোকানে গিয়ে মালাই চা পান করেন। চা প্রস্তুতের প্রক্রিয়া ও উপকরণ সম্পর্কে জেনে তিনি চায়ের প্রশংসা করেন।৩৩ মিনিট আগে