কুমিল্লায় উল্টো পথে আসা অটোর সঙ্গে মাইক্রোর সংঘর্ষ, চালক নিহত

চৌদ্দগ্রাম (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কে উল্টো পথে আসা অটোরিকশার সঙ্গে মাইক্রোবাসের সংঘর্ষে অটোচালক নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন মাইক্রোর তিন যাত্রী।
আজ শুক্রবার বিকেলে মহাসড়কের ঘোলপাশা ইউনিয়ন আমানগন্ডা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাব উদ্দিন।
নিহত চালকের নাম ফজলু মিয়া (৬৫)। তিনি কালিকাপুর ইউনিয়ন কিং চুপুয়া গ্রামের বাসিন্দা। আহত ব্যক্তিরা হলেন মাইক্রোবাসের যাত্রী শরিফ, রুনা ও রনি।
ফজলুর ভাতিজা জাহিদুল ইসলাম জানান, তাঁর চাচা মিরশান্নী বাজার থেকে আমানগন্ডায় যাত্রী নামিয়ে দিয়ে উল্টো পথে ফিরছিলেন। এ সময় চট্টগ্রামগামী মাইক্রোবাসের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি মহাসড়কে ছিটকে পড়েন। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রবিউল হাসান জানান, অটোচালক ফজলু ঘটনাস্থলে নিহত হন। আহত তিন যাত্রীকে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে কুমিল্লায় পাঠানো হয়েছে।
মিয়াবাজার হাইওয়ে থানার উপপরিদর্শক (এসআই) চন্দন সাহা বলেন, লাশ আইনি প্রক্রিয়া শেষে স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। মাইক্রোবাসটি থানা হেফাজতে রয়েছে।
