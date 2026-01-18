Ajker Patrika

নিখোঁজের ৫ দিন পর পাবনার বিলে হাত-পা ও মুখ বাঁধা কিশোরীর লাশ

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৮ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ৪৪
সুরাইয়া খাতুন। ছবি: সংগৃহীত
সুরাইয়া খাতুন। ছবি: সংগৃহীত

‎পাবনার ফরিদপুর উপজেলায় নিখোঁজের পাঁচ দিন পর হাত-পা ও মুখ বাঁধা অবস্থায় এক স্কুলছাত্রীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ রোববার (১৮ জানুয়ারি) সকালে জন্তিহার ও পার্শ্ববর্তী বিলনলুয়া গ্রামসংলগ্ন একটি বিল থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়।

নিহত ছাত্রীর নাম সুরাইয়া খাতুন (১৩)। সে ফরিদপুর উপজেলার বিএল বাড়ি ইউনিয়নের জন্তিহার গ্রামের স্বপন খানের মেয়ে। সে উপজেলার কালিয়াকোড় পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

‎পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত মঙ্গলবার বিকেলে সুরাইয়া নিজ বাড়ির সামনে থেকে নিখোঁজ হয়। সম্ভাব্য সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনো সন্ধান না পাওয়ায় গত শুক্রবার তার দাদা আব্দুল জব্বার খান ফরিদপুর থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি করেন।

আজ সকালে জন্তিহার ও পার্শ্ববর্তী বিলনলুয়া গ্রামসংলগ্ন একটি বিলে স্থানীয় কৃষকেরা কাজ করতে গিয়ে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় হাত-পা ও মুখ বাঁধা কিশোরীর লাশ দেখতে পান।

খবর পেয়ে স্বজনেরা ঘটনাস্থলে এসে লাশটি সুরাইয়ার বলে শনাক্ত করেন। পরে থানা-পুলিশ এসে লাশটি উদ্ধার করে।

‎‎এ বিষয়ে ফরিদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শামীম আকনজি বলেন, লাশ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। পরে এ ব্যাপারে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

নিখোঁজপাবনাফরিদপুরউদ্ধারস্কুলছাত্রীপুলিশফরিদপুর সদরলাশ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বাংলাদেশের সঙ্গে গ্রুপ পরিবর্তনে রাজি ‘না’ আয়ারল্যান্ড

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

১০০ কোটি ডলার দিলেই কেবল মিলবে ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের সদস্যপদ

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

তিন জেলায় নিয়োগ দেবে ইউসিবি ব্যাংক, চলছে আবেদন

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

‘জুলাই যোদ্ধারাও মুক্তিযোদ্ধা’, পৃথক বিভাগ করার প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

মাঘেও তাপমাত্রা কি বাড়তেই থাকবে— যা জানাল আবহাওয়া অধিদপ্তর

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

নুরের আসনে কমিটি বিলুপ্ত: বিএনপি নেতা-কর্মীদের উল্লাসের কারণ কী

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

ইসির ভেতরে আপিল শুনানি, বাইরে ছাত্রদলের ঘেরাও কর্মসূচি

সম্পর্কিত

মাদারীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস খাদে, নিহত ৫

মাদারীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রীবাহী বাস খাদে, নিহত ৫

শ্রীমঙ্গলে হিটার মেশিন বিস্ফোরণে নিহত ১

শ্রীমঙ্গলে হিটার মেশিন বিস্ফোরণে নিহত ১

রাঙামাটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে প্রাণনাশের হুমকি, নিরাপত্তার দাবি

রাঙামাটিতে স্বতন্ত্র প্রার্থীকে প্রাণনাশের হুমকি, নিরাপত্তার দাবি

কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে ৩৫ ঘণ্টা পর ওসমানীর শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার

কর্তৃপক্ষের আশ্বাসে ৩৫ ঘণ্টা পর ওসমানীর শিক্ষানবিশ চিকিৎসকদের কর্মবিরতি প্রত্যাহার