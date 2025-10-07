Ajker Patrika
চট্টগ্রামে বিএনপি কর্মীকে গুলি করে হত্যা

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। ছবি: সংগৃহীত
মোহাম্মদ আবদুল হাকিম। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের রাউজানে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (৬৫) নামের এক বিএনপি কর্মীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গুলি করার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রাম নগরীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে গেলে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

এর আগে আজ বিকেলে রাউজান মদুনাঘাট ব্রিজসংলগ্ন হাটহাজারী এলাকায় তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে তাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম নগরীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যান।

নিহত আবদুল হাকিম বাগোয়ান ইউনিয়নের পাচখাইন গ্রামের বাসিন্দা এবং ওই এলাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত হামিম অ্যাগ্রো নামে একটি গরুর খামারের স্বত্বাধিকারী। বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আবদুল হাকিম গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী বলে জানা গেছে।

চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের সহসভাপতি সাবের সুলতান কাজল বলেন, ‘মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিএনপির একজন সক্রিয় কর্মী। দুর্বৃত্তরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছে। আমরা হত্যার বিচার চাই।’

রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গুলির সংবাদ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছেন। কী কারণ হত্যার ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

