চট্টগ্রামে বিএনপি কর্মীকে গুলি করে হত্যা

রাউজান (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের রাউজানে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (৬৫) নামের এক বিএনপি কর্মীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গুলি করার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রাম নগরীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে গেলে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এর আগে আজ বিকেলে রাউজান মদুনাঘাট ব্রিজসংলগ্ন হাটহাজারী এলাকায় তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে তাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম নগরীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যান।
নিহত আবদুল হাকিম বাগোয়ান ইউনিয়নের পাচখাইন গ্রামের বাসিন্দা এবং ওই এলাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত হামিম অ্যাগ্রো নামে একটি গরুর খামারের স্বত্বাধিকারী। বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আবদুল হাকিম গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী বলে জানা গেছে।
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের সহসভাপতি সাবের সুলতান কাজল বলেন, ‘মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিএনপির একজন সক্রিয় কর্মী। দুর্বৃত্তরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছে। আমরা হত্যার বিচার চাই।’
রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গুলির সংবাদ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছেন। কী কারণ হত্যার ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
চট্টগ্রামের রাউজানে মোহাম্মদ আবদুল হাকিম (৬৫) নামের এক বিএনপি কর্মীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। গুলি করার পর আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে চট্টগ্রাম নগরীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে গেলে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
এর আগে আজ বিকেলে রাউজান মদুনাঘাট ব্রিজসংলগ্ন হাটহাজারী এলাকায় তাঁকে গুলি করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। পরে তাঁকে স্থানীয় বাসিন্দারা উদ্ধার করে চট্টগ্রাম নগরীর এভারকেয়ার হাসপাতালে নিয়ে যান।
নিহত আবদুল হাকিম বাগোয়ান ইউনিয়নের পাচখাইন গ্রামের বাসিন্দা এবং ওই এলাকায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত হামিম অ্যাগ্রো নামে একটি গরুর খামারের স্বত্বাধিকারী। বিএনপির রাজনীতির সঙ্গে জড়িত আবদুল হাকিম গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরীর অনুসারী বলে জানা গেছে।
চট্টগ্রাম উত্তর জেলা যুবদলের সহসভাপতি সাবের সুলতান কাজল বলেন, ‘মোহাম্মদ আবদুল হাকিম বিএনপির একজন সক্রিয় কর্মী। দুর্বৃত্তরা তাঁকে গুলি করে হত্যা করেছে। আমরা হত্যার বিচার চাই।’
রাউজান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুল ইসলাম ভূঁইয়া মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, গুলির সংবাদ পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছেন। কী কারণ হত্যার ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
প্রেমিকের সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে পরিবার থেকে জোর করে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ায় অভিমানে এক নববধূ আত্মহত্যা করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। রাজশাহীর বাঘা উপজেলার চকরাজাপুর ইউনিয়নের দাদপুর গ্রাম থেকে হিরা খাতুন (২০) নামের ওই নববধূর ঝুলন্ত লাশ উদ্ধার করা হয়।৩ মিনিট আগে
দেশে অধূমপায়ী ও তরুণ প্রজন্মকে তামাকের ক্ষতি থেকে রক্ষা করার জন্য বিদ্যমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনী দ্রুত পাসের দাবি জানিয়েছে স্বাস্থ্যবিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন বাংলাদেশ হেলথ রিপোর্টার্স ফোরাম (বিএইচআরএফ)। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির সম্পৃক্ততা...৬ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের বোয়ালখালীতে বিহারের বুদ্ধমূর্তির ও শতবর্ষী বোধিবৃক্ষের চীবরে (কাপড়) আগুন ধরিয়ে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। এ সময় তারা বুদ্ধমূর্তির কপালে থাকা স্বর্ণের তিলকটি নিয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটে আজ মঙ্গলবার ভোরে উপজেলার শ্রীপুর-খরন্দ্বীপ ইউনিয়নের জ্যৈষ্ঠপুরা কেন্দ্রীয় বৈশালী বিহারে।১২ মিনিট আগে
পাবনা থেকে টাঙ্গাইল যাচ্ছিলেন মাইক্রোবাসচালক রাশেদুল ইসলাম (২০)। তাঁর সঙ্গে ছিলেন টিপু সুলতান (২৮) নামের এক সহযোগী ও কয়েকজন যাত্রী। গাড়িটি সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ওভারব্রিজ এলাকায় পৌঁছায় মধ্যরাতের কাছাকাছি সময়ে। হঠাৎ একদল দুর্বৃত্ত পাথরের টুকরা ছুড়ে মারে গাড়িটির জানালায়।৩০ মিনিট আগে