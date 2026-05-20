Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে আইনজীবী সমিতির নির্বাচন বয়কটের ডাক আ.লীগপন্থী আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম আদালত ভবন চত্বর এলাকায় মিছিল করেন আইনজীবীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়ে মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগ-সমর্থিত আইনজীবীরা। আজ বুধবার (২০ মে) বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত তাঁরা চট্টগ্রাম আদালত ভবন চত্বর ও আশপাশে মিছিল-সমাবেশ করেন। মিছিল-সমাবেশ থেকে ‘ভোটবিহীন একতরফা’ নির্বাচন বয়কটে আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।

মিছিল-সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম জিয়াউদ্দিন, সভাপতি পদপ্রার্থী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, আয়ুব খান, অশোক কুমার দাশ, বজলুর রশিদ মিন্টু, মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরীসহ কয়েক শ আইনজীবী।

তথ্যমতে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত আইনজীবীদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে না।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাবয়কটচট্টগ্রাম বিভাগনির্বাচনআইনজীবীআওয়ামী লীগ
মোবাইল ফোনে হয়রানির সব প্রমাণ সংরক্ষণ করুন

কোরবানির পশু ওজনে মেপে কেনার কী বিধান

শিশু স্বাস্থ্য: কমছে মাতৃদুগ্ধ পান, ভুগছে শিশুরা

চিকিৎসক দম্পতির সন্তানের মৃত্যু: 'কল দিয়ে ডাক্তার আশীষ স্যারের পা ধরেছি, তাও তিনি আসবেন না'

ভাগে কোরবানি দেওয়ার আগে যা জানা জরুরি

