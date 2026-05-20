চট্টগ্রামে আইনজীবী সমিতির নির্বাচন বয়কটের ডাক আ.লীগপন্থী আইনজীবীদের

চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন বয়কটের ডাক দিয়ে মিছিল করেছেন আওয়ামী লীগ-সমর্থিত আইনজীবীরা। আজ বুধবার (২০ মে) বেলা ২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত তাঁরা চট্টগ্রাম আদালত ভবন চত্বর ও আশপাশে মিছিল-সমাবেশ করেন। মিছিল-সমাবেশ থেকে ‘ভোটবিহীন একতরফা’ নির্বাচন বয়কটে আইনজীবীদের প্রতি আহ্বান জানান তাঁরা।
মিছিল-সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সাবেক সাধারণ সম্পাদক এ এইচ এম জিয়াউদ্দিন, সভাপতি পদপ্রার্থী ও সাবেক সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রশিদ, আয়ুব খান, অশোক কুমার দাশ, বজলুর রশিদ মিন্টু, মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরীসহ কয়েক শ আইনজীবী।
তথ্যমতে, আগামীকাল বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত আইনজীবীদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হচ্ছে না।
