চট্টগ্রামে ওয়াসার খননকাজে মাটিধস, দুই শ্রমিক নিহত

চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদ এক্সেস রোড এলাকায় ওয়াসার স্যুয়ারেজ প্রকল্পের খননকাজে মাটিধসে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুই শ্রমিক আহত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
বুধবার দিবাগত রাত ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকেরা হলেন রাকিব ও তুষার। আহতরা হলেন সাগর ও এরশাদ।
ফায়ার সার্ভিস চট্টগ্রামের উপপরিচালক মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন জানান, গভীর রাতে খননকাজ চলাকালে হঠাৎ মাটি ধসে পড়ে। এতে চার শ্রমিক মাটির নিচে চাপা পড়েন। পরে সহকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক নুরুল আলম আশেক জানান, আহত শ্রমিক সাগর ও এরশাদকে হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানা যায়নি। নিহত দুই শ্রমিকের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।
চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মাকসুদ আলম বলেন, প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (পিডি) থেকে তিনি জেনেছেন, খননকাজের সময় মাটি চাপা পড়ে শ্রমিকেরা আহত হয়েছেন।
এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।
যশোরের বেনাপোল সীমান্তবর্তী বড় আঁচড়া গ্রামে ধানখেত থেকে অজ্ঞাত (আনুমানিক ৫৫ বছর) ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) সকালে স্থানীয়দের মাধ্যমে খবর পেয়ে বেনাপোল বন্দর থানা-পুলিশ মরদেহটি উদ্ধার করে।১৩ মিনিট আগে
পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২১ এপ্রিল রাত প্রায় ৯টার দিকে খুলনা থেকে ছেড়ে আসা একটি রেলওয়ের চেকিং ট্রলি কুষ্টিয়ার দিকে যাচ্ছিল। পথে কোটচাঁদপুর উপজেলার সাবদারপুর স্টেশনের অদূরে অজ্ঞাতপরিচয় ওই যুবক ট্রলির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। তাঁর বয়স আনুমানিক ২৫ বছর।২৮ মিনিট আগে
বুধবার (২২ এপ্রিল) সন্ধ্যা ৭টার দিকে একদল শিক্ষার্থী বটতলায় প্রতিবাদস্বরূপ দোকানগুলো বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন। পরে দোকানদারেরা বাধ্য হয়ে দোকান বন্ধ করে দেন। এরপর ঘটনাস্থলে শিক্ষার্থীদের দুই পক্ষ পাল্টাপাল্টি স্লোগান দিয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি করেন।১ ঘণ্টা আগে
শেরপুরের নালিতাবাড়ী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় তিন মাস ধরে অ্যাম্বুলেন্সের চালক না থাকায় জরুরি স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হচ্ছে। এতে চরম ভোগান্তিতে পড়ছেন রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা।২ ঘণ্টা আগে