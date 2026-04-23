Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে ওয়াসার খননকাজে মাটিধস, দুই শ্রমিক নিহত

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
প্রতীকী ছবি

চট্টগ্রাম নগরের আগ্রাবাদ এক্সেস রোড এলাকায় ওয়াসার স্যুয়ারেজ প্রকল্পের খননকাজে মাটিধসে দুই শ্রমিক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুই শ্রমিক আহত হয়ে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

বুধবার দিবাগত রাত ৪টার দিকে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শ্রমিকেরা হলেন রাকিব ও তুষার। আহতরা হলেন সাগর ও এরশাদ।

ফায়ার সার্ভিস চট্টগ্রামের উপপরিচালক মোহাম্মদ জসীম উদ্দীন জানান, গভীর রাতে খননকাজ চলাকালে হঠাৎ মাটি ধসে পড়ে। এতে চার শ্রমিক মাটির নিচে চাপা পড়েন। পরে সহকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে দ্রুত চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক দুজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পুলিশ ফাঁড়ির পরিদর্শক নুরুল আলম আশেক জানান, আহত শ্রমিক সাগর ও এরশাদকে হাসপাতালের ক্যাজুয়ালটি ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তারিত জানা যায়নি। নিহত দুই শ্রমিকের মরদেহ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে এবং আইনগত প্রক্রিয়া চলছে।

চট্টগ্রাম ওয়াসার প্রধান প্রকৌশলী মাকসুদ আলম বলেন, প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক (পিডি) থেকে তিনি জেনেছেন, খননকাজের সময় মাটি চাপা পড়ে শ্রমিকেরা আহত হয়েছেন।

এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ আরিফুল ইসলামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরচট্টগ্রাম ওয়াসাফায়ার সার্ভিসশ্রমিক
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

তনু হত্যা মামলা: ১০ বছর পর ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর গ্রেপ্তার

তনু হত্যা মামলা: ১০ বছর পর ওয়ারেন্ট অফিসার হাফিজুর গ্রেপ্তার

সম্পর্কিত

বেনাপোল সীমান্তে ধানখেত থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

বেনাপোল সীমান্তে ধানখেত থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

চট্টগ্রামে ওয়াসার খননকাজে মাটিধস, দুই শ্রমিক নিহত

চট্টগ্রামে ওয়াসার খননকাজে মাটিধস, দুই শ্রমিক নিহত

কোটচাঁদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মরদেহ আঞ্জুমানে হস্তান্তর

কোটচাঁদপুরে ট্রেনে কাটা পড়ে নিহত অজ্ঞাতপরিচয় যুবকের মরদেহ আঞ্জুমানে হস্তান্তর

খাবারে মাছি পাওয়ায় হোটেল কর্মচারীর গায়ে বাটি ছুড়ে মারার ঘটনায় জাবিতে উত্তেজনা

খাবারে মাছি পাওয়ায় হোটেল কর্মচারীর গায়ে বাটি ছুড়ে মারার ঘটনায় জাবিতে উত্তেজনা