Ajker Patrika
নোয়াখালী

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে তিনটি ইটভাটাকে জরিমানা

নোয়াখালী প্রতিনিধি
তিনটি ইটভাটাকে ৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ছবি: আজকের পত্রিকা

নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে অভিযান চালিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তর ও ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ সময় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইনে তিনটি ইটভাটাকে ৭ লাখ ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। গতকাল বুধবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত এই অভিযান পরিচালনা করেন বেগমগঞ্জ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহাদাত হোসেন।

অভিযানে সহযোগিতা করেন জেলা পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক নূর হাসান সজিব ও বেগমগঞ্জ মডেল থানা-পুলিশ।

অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, বেগমগঞ্জ উপজেলার রসুলপুর ও কাদিরপুর ইউনিয়নে অভিযান চালানো হয়। এ সময় যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়ে অবৈধভাবে কৃষিজমির মাটি সংগ্রহ, লাইসেন্স নবায়ন না করা ও পরিবেশের ছাড়পত্র না থাকাসহ বিভিন্ন অভিযোগে রূপালী ব্রিকসকে ৩ লাখ টাকা, হোসনা ব্রিকসকে ২ লাখ ২০ হাজার টাকা এবং দিগন্ত স্টারকে ২ লাখ ৬০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহাদাত হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ও জনস্বার্থে এমন অভিযান চলমান থাকবে।

বিষয়:

নোয়াখালীবেগমগঞ্জচট্টগ্রাম বিভাগজরিমানাজেলার খবরভ্রাম্যমাণ আদালত
বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

নোয়াখালীতে বিদেশি মদসহ একজন আটক

নান্দাইলে ৪ হাজার ইয়াবাসহ নারী গ্রেপ্তার

বান্দরবানে অপহরণের শিকার ৬ শ্রমিক, মুক্তিপণ দাবি

মৌলভীবাজার-শেরপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক: ঝড়ে ৩টি বৈদ্যুতিক খুঁটি ভেঙে যানচলাচল বন্ধ

