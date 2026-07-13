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চট্টগ্রাম

দুবাইফেরত যাত্রীর পায়জামার বেল্টে মিলল সাড়ে তিন কোটি টাকার সোনা

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ১৩ জুলাই ২০২৬, ১৫: ২৫
দুবাইফেরত যাত্রীর পায়জামার বেল্টে মিলল সাড়ে তিন কোটি টাকার সোনা
দুবাই ফেরত এক যাত্রীর কাছ থেকে ২ কেজি ১৬০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করা হয়। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দুবাই থেকে আসা এক যাত্রীর কাছ থেকে ২ কেজি ১৬০ গ্রাম সোনা উদ্ধার করেছে জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই) ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর (ডিজিএফআই)। উদ্ধার করা সোনার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ কোটি ৫৬ লাখ টাকা।

আটক যাত্রীর নাম মোহাম্মদ শহীদুল আলম চৌধুরী। তার বাড়ি চট্টগ্রামের মিরসরাই উপজেলায়।

আজ সোমবার সকাল ৯টা ৪০ মিনিটে দুবাই থেকে ফ্লাইদুবাইয়ের এফজেড-৪৬৩ ফ্লাইটে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান ওই যাত্রী। গোপন তথ্যের ভিত্তিতে কাস্টমস হলের গ্রিন চ্যানেল অতিক্রম করার সময় এনএসআই ও ডিজিএফআইয়ের প্রতিনিধিরা তাঁকে তল্লাশি করেন। এ সময় ওই যাত্রীর পায়জামার বেল্টের অংশ এবং অন্তর্বাসের ভেতরে বিশেষ কৌশলে লুকিয়ে রাখা স্বর্ণালংকার ও গলিত সোনা উদ্ধার করা হয়।

বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানায়, উদ্ধার করা সোনা বিমানবন্দর কাস্টমসের কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে। একই সঙ্গে সোনা চোরাচালানের অভিযোগে আটক যাত্রীর বিরুদ্ধে মামলা হবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাদুবাইকাস্টমসবিমানবন্দরচট্টগ্রাম বিভাগডিজিএফআইচট্টগ্রাম নগরএনএসআই
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