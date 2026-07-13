রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে ৪৪ কেজি গাঁজাসহ গ্রেপ্তার ৩

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকায় ৪৪ কেজি গাঁজাসহ তিন মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত একটি প্রাইভেটকারও জব্দ করা হয়।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন— ওয়াশিম (৪০), মো. পারভেজ হোসেন (২০) এবং মো. সাইফুল ইসলাম (৩৪)। আজ সোমবার ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
ডিএমপির বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, রোববার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা ট্রাফিক পুলিশ বক্সের সামনে চেকপোস্টে দায়িত্ব পালনকালে সার্জেন্ট মো. আব্দুল্লাহ আল নোমানী বেপরোয়া গতিতে আসা একটি প্রাইভেটকারকে থামার সংকেত দেন। গাড়িটি থামলেও এর ভেতরে থাকা ব্যক্তিরা পালানোর চেষ্টা করেন। তবে দায়িত্বরত ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা ধাওয়া দিয়ে তিনজনকে ধরে ফেলেন। পরে প্রাইভেটকারটির পেছন থেকে ৪৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। একই সঙ্গে মাদক পরিবহনে ব্যবহৃত প্রাইভেটকারটি জব্দ করা হয়।
ডিএমপি জানায়, গ্রেপ্তার তিনজন মাদক কারবারি। উদ্ধার হওয়া গাঁজা এবং জব্দ করা গাড়িসহ তিনজনকে যাত্রাবাড়ী থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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