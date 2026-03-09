Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামের আনোয়ারা: চায়না ইকোনমিক জোনে ডাকাতির তদন্তে গড়িমসি

  • ডাকাতি হয় গত ৬ ফেব্রুয়ারি রাতে।
  • ১৭ দিন পর ২৩ ফেব্রুয়ারি আনোয়ারা থানায় ডাকাতির মামলা।
  • এখনো হদিস নেই লুট হওয়া মালপত্রের।
নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম ও কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
চট্টগ্রামের আনোয়ারা: চায়না ইকোনমিক জোনে ডাকাতির তদন্তে গড়িমসি
ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় চায়না ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে নিরাপত্তাকর্মীদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে ডাকাতির ঘটনায় লুকোচুরি চলছে। ঘটনার ১৭ দিন পর মামলা হলেও এখনো হদিস মেলেনি লুট হওয়া মালপত্রের। তদন্তেরও কোনো কূলকিনারা নেই। এক মাস আগে ঘটনাটি ঘটলেও প্রকাশ্যে এ নিয়ে সেভাবে মুখ খোলেনি চায়না ইকোনমিক জোন কর্তৃপক্ষ ও আনোয়ারা থানা-পুলিশ।

গতকাল রোববার বিষয়টি জানাজানি হলে স্থানীয়দের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা ডালপালা মেলে। তাঁদের প্রশ্ন, এত নিরাপত্তার পরও চায়না ইকোনমিক জোনের মতো একটি স্থানে কীভাবে ডাকাতির ঘটনা ঘটতে পারে।

আনোয়ারা থানা-পুলিশ জানায়, গত ৬ ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাত ২টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে আনোয়ারা উপজেলার বৈরাগ ইউনিয়নের চায়না ইকোনমিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল জোনে নিরাপত্তাকর্মীদের অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে একদল ডাকাত। তারা প্রায় ৬ লাখ ৪০ হাজার টাকার বিভিন্ন গাড়ির যন্ত্রাংশ, মালপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এর ১৭ দিন পর ২৩ ফেব্রুয়ারি জোনের স্টোর ম্যানেজার ওয়েন জিঅং বাদী হয়ে ১৫-২০ জনকে আসামি করে আনোয়ারা থানায় একটি ডাকাতির মামলা করেন।

মামলার সাক্ষী মো. সাহেদ ও আজিজুল হক জানান, ৬ ফেব্রুয়ারি রাত ২টা থেকে সাড়ে ৩টার মধ্যে অজ্ঞাতনামা সশস্ত্র ডাকাত দল আগ্নেয়াস্ত্র, রড, রামদা ও ছুরি নিয়ে ইকোনমিক জোনে প্রবেশ করে। এ সময় তারা অস্ত্রের মুখে নিরাপত্তাকর্মীদের বেঁধে ফেলে। পরে ৬ লাখ ৪০ হাজার টাকার মালপত্র, গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ লুটে নেয়। ডাকাত দলের সদস্যদের আনুমানিক বয়স ২০-৩৫ বছরের মধ্যে।

আনোয়ারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জুনায়েত চৌধুরী বলেন, পুলিশ গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। এখন পর্যন্ত মালপত্র উদ্ধার বা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। চায়না ইকোনমিক জোনের নির্বাহী প্রকৌশলী শাহেদুজ্জামান বলেন, রাতের আঁধারে একদল লোক নিরাপত্তাকর্মীদের জিম্মি করে বিভিন্ন গাড়ির যন্ত্রাংশ ও মালপত্র লুট করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় থানায় মামলা হয়েছে। ঠিকাদারিকাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানীয় মো. আইয়ুব জানান, এসব ঘটনার সঙ্গে ভেতরের কেউ জড়িত থাকতে পারে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাডাকাতিতদন্তমামলালুটপাটচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামছাপা সংস্করণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

১৮ মার্চ ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন, বন্ধ থাকবে বেসরকারি অফিসও

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দখলে সেনা পাঠাতে চান ট্রাম্প, আলোচনায় খার্গ দ্বীপও

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যা: ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

হাদি হত্যা: ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

সম্পর্কিত

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়: নিয়োগে নীতিমালা মানেন না উপাচার্য

রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়: নিয়োগে নীতিমালা মানেন না উপাচার্য

ভ্রমণগদ্যের আকর্ষণ আগের মতোই

ভ্রমণগদ্যের আকর্ষণ আগের মতোই

চট্টগ্রামের আনোয়ারা: চায়না ইকোনমিক জোনে ডাকাতির তদন্তে গড়িমসি

চট্টগ্রামের আনোয়ারা: চায়না ইকোনমিক জোনে ডাকাতির তদন্তে গড়িমসি

সালিসে চোর সাব্যস্ত করায় তরুণের আত্মহত্যা

সালিসে চোর সাব্যস্ত করায় তরুণের আত্মহত্যা