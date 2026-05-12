Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীত করার দাবিতে মানববন্ধন

চবি প্রতিনিধি 
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীত করার দাবিতে মানববন্ধন
চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ক ৬ লেনে উন্নীত করার দাবিতে মানববন্ধন করেন চবি শিক্ষার্থীরা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়ককে দক্ষিণাঞ্চলের ‘মরণফাঁদ’ আখ্যা দিয়ে দ্রুত সংস্কার ও ৬ লেনে উন্নীতকরণের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীরা। আজ মঙ্গলবার (১২ মে) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে ‘বৃহত্তর দক্ষিণ চট্টগ্রাম-কক্সবাজারের সচেতন শিক্ষার্থীবৃন্দ’-এর ব্যানারে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীদের ‘সড়ক সড়ক সড়ক চাই, নিরাপদ সড়ক চাই’; ‘দাবি মোদের একটাই, নিরাপদ সড়ক চাই’; ‘এ মুহূর্তে দরকার, ৬ লেনের সংস্কার’; ‘৬ লেনের সড়ক দে, টালবাহানা বাদ দে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।

মানববন্ধনে দক্ষিণ চট্টগ্রামের উপজেলা পেকুয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত যে সড়ক, এতে যাতায়াত এখন নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েছে। যেখানে নিরাপদে পৌঁছানোর কথা, সেখানে অনেককে ফিরতে হচ্ছে প্রাণ হারিয়ে। এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে দ্রুত মহাসড়কটি ৬ লেনে উন্নীত করতে হবে। পাশাপাশি ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলো চিহ্নিত করে নিরাপদ করার উদ্যোগ নিতে হবে। যেখানে প্রয়োজন, সেখানে ফ্লাইওভার নির্মাণসহ পূর্ণাঙ্গ অবকাঠামোগত উন্নয়ন করতে হবে।

চাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য আদনান শরীফ বলেন, ‘চট্টগ্রাম-কক্সবাজার মহাসড়কের ওপর শতকোটি টাকার বাণিজ্য নির্ভরশীল। অথচ দীর্ঘদিনের সরকারি উদাসীনতায় সড়কটি যেন মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে। বর্তমান সংসদে চট্টগ্রাম থেকে চারজন মন্ত্রী থাকলেও কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন দৃশ্যমান নয়। নির্বাচনের সময় দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোর বাস্তবায়ন দ্রুত নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে মহাসড়কটি ৬ লেনে উন্নীত করার কাজ দ্রুত শুরু না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।’

এ সময় চবি শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জালাল সিদ্দিকী বলেন, ‘নির্বাচনের সময় এই সড়ক উন্নয়ন নিয়ে দেওয়া প্রতিশ্রুতি দ্রুত বাস্তবায়ন করতে হবে। সরকার এশিয়ান হাইওয়ে প্রকল্প হাতে নিয়েছে, তবে তা সম্পন্ন হতে সময় লাগবে। এর মধ্যে সড়কে আরও প্রাণহানির ঝুঁকি রয়েছে। তাই গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোতে ৬ লেনের পাশাপাশি বিকল্প সড়ক নির্মাণ করতে হবে, যাতে যানজট ও চাপ কমানো সম্ভব হয়।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীকক্সবাজারচট্টগ্রাম বিভাগসংস্কারচবিজেলার খবরমহাসড়কমানববন্ধন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

ফেনী ও পঞ্চগড়ের আলোচিত দুই এসপি প্রত্যাহার

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

৯০ লাখ ভোটার বাদ দিয়ে হারানো হয়েছে তৃণমূলকে, মমতার আবেদনে সাড়া দিলেন আদালত

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের না খেলা নিয়ে তদন্তে সরকার

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

জঙ্গল সলিমপুরে হবে দুটি পুলিশ একাডেমি: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

র‍্যাংগস মোটরসে নিয়োগ, আবেদন করতে পারবেন ফ্রেশাররাও

সম্পর্কিত

চট্টগ্রামে যুবককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৬

চট্টগ্রামে যুবককে গুলি করে হত্যার ঘটনায় গ্রেপ্তার ৬

চট্টগ্রামে স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় স্বামী গ্রেপ্তার

চট্টগ্রামে স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচনার মামলায় স্বামী গ্রেপ্তার

কারাগারে বন্দীর সঙ্গে ভুক্তভোগীর বিয়ে

কারাগারে বন্দীর সঙ্গে ভুক্তভোগীর বিয়ে

ইসলামপুরে যমুনার দুর্গম চরে অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার

ইসলামপুরে যমুনার দুর্গম চরে অজ্ঞাতনামা নারীর লাশ উদ্ধার