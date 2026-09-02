হাটহাজারীতে প্রাইভেট কার-সিএনজিচালিত অটোরিকশা মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত ১, আহত ৭

চট্টগ্রাম-খাগড়াছড়ি মহাসড়কে প্রাইভেট কার ও সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে অটোরিকশাচালক নিহত হয়েছেন। নিহত ব্যক্তির নাম মো. এরশাদ (৩৫)। তিনি সরকারহাটের উত্তর পাশে রজ্জকআলি চৌধুরী বাড়ির ১ নম্বর ওয়ার্ডের আলী হোসেনের ছেলে।
আজ বুধবার দুপুরের দিকে মহাসড়কের হাটহাজারী উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের চারিয়া বোর্ড স্কুলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
এ ঘটনায় চার এইচএসসি পরীক্ষার্থীসহ ৮ জন আহত হয়েছেন। আহত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ (চমেক) হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।
স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, দুপুরে হাটহাজারী-নাজিরহাট আঞ্চলিক মহাসড়কে নাজিরহাটগামী দ্রুতগতির একটি প্রাইভেট কারের সঙ্গে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি সিএনজিচালিত অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে অটোরিকশা ও প্রাইভেটকার দুমড়েমুচড়ে যায় এবং ঘটনাস্থলেই অটোরিকশাচালক নিহত হন। এ ঘটনায় অটোরিকশা ও প্রাইভেট কারে থাকা সাত যাত্রী আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠান।
গুরুতর আহতাবস্থায় চার এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য চমেক হাসপাতালে পাঠান।
এ ব্যাপারে হাটহাজারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জাহিদুর রহমান বলেন, ‘দুর্ঘটনায় দুমড়েমুচড়ে যাওয়া প্রাইভেট কার ও সিএনজিচালিত অটোরিকশাটি জব্দ করা হয়েছে। এ ঘটনায় প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
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