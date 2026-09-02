Ajker Patrika
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কুমিল্লা

দেবিদ্বারে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৮ ফার্মেসিকে অর্থদণ্ড

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
দেবিদ্বারে ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৮ ফার্মেসিকে অর্থদণ্ড
কুমিল্লার দেবিদ্বারে অবৈধ ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত চালিয়ে আট ফার্মেসিকে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার দেবিদ্বারে অবৈধ ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ বিক্রির অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত চালিয়ে আট ফার্মেসিকে অর্থদণ্ড করা হয়েছে। একই অভিযানে নির্ধারিত স্থানে বাস পার্কিং না করে যানজট সৃষ্টির দায়ে দুই বাসকেও অর্থদণ্ড করা হয়।

আজ বুধবার সকাল সাড়ে ১০টা থেকে বেলা পৌনে ২টা পর্যন্ত দেবিদ্বার পৌরসভার নিউমার্কেটসহ আশপাশের এলাকায় এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানের সংবাদে বিভিন্ন ফার্মেসির মালিকেরা তাঁদের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে পালিয়ে যান।

অভিযান পরিচালনা করেন দেবিদ্বার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. ফয়সল উদ্দিন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন কুমিল্লার ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. ফখরুল ইসলাম, স্যানিটারি ইন্সপেক্টর কামরুন্নাহারসহ দেবিদ্বার থানা-পুলিশ ও আনসার সদস্যরা।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, নিউমার্কেট এলাকার ১৫টি ফার্মেসিতে অভিযান চালানো হয়। এর মধ্যে ৮টি ফার্মেসিতে অবৈধ ও মেয়াদোত্তীর্ণ ওষুধ পাওয়ায় মালিকদের মোট ৪৬ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। এ ছাড়াও নির্ধারিত স্থানে বাস পার্কিং না করে সড়কে যানজট সৃষ্টির অপরাধে দুটি বাসকে সড়ক পরিবহন আইনে ৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়।

উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ফয়সল উদ্দিন বলেন, ‘ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও ওষুধের গুণগত মান নিশ্চিত করা এবং জনসাধারণের চলাচল নির্বিঘ্ন রাখতে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে। ফার্মেসি মালিকদের অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার সংরক্ষণ ও নিয়মিত হালনাগাদ রাখার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।’

ফয়সল উদ্দিন বলেন, ‘অভিযানের খবরে পালানো ফার্মেসির মালিকদের তথ্য সংগ্রহ করেছি, তাঁদের শোকজ করা হবে।’

বিষয়:

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