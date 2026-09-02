Ajker Patrika
En
জাতীয়

ফোনে নিপুণ রায়কে ব্যস্ত দেখে স্পিকার বললেন—কাছেই লবি আছে, শেষ করে আসুন

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
ফোনে নিপুণ রায়কে ব্যস্ত দেখে স্পিকার বললেন—কাছেই লবি আছে, শেষ করে আসুন
সংরক্ষিত নারী আসনের এমপি নিপুণ রায় চৌধুরী ও স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। ছবি: ভিডিও থেকে নেওয়া

জাতীয় সংসদের বৈঠকে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের কথা বলা ও মোবাইল ফোন ব্যবহার না করার অনুরোধ জানিয়েছেন স্পিকার হাফিজ উদ্দিন আহমদ। এ সময় তিনি সংরক্ষিত নারী আসনের বিএনপির এমপি নিপুণ রায় চৌধুরীকে লবিতে গিয়ে কথা বলার পরামর্শ দেন।

আজ বুধবার জাতীয় সংসদের বৈঠকে কার্যপ্রণালী বিধির ৭১ ধারায় জরুরি জন-গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সদস্যদের বক্তব্য চলার সময় এ ঘটনা ঘটে। এদিন বিধি ৭১-এ মোট ৬১টি নোটিস পাওয়ার কথা জানান স্পিকার। এর মধ্যে তিনটি নোটিশ গ্রহণ করেন তিনি।

বাকি নোটিশদাতাদের মধ্য থেকে সদস্যদের দুই মিনিট করে বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়। পুরো পর্বের জন্য সময় রাখা হয় ৩০ মিনিট।

সংসদে প্রধানমন্ত্রীর আট প্রশ্নই সরকারি দলের, আপত্তি বিরোধী দলেরসংসদে প্রধানমন্ত্রীর আট প্রশ্নই সরকারি দলের, আপত্তি বিরোধী দলের

সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য শওকত আরা আক্তারের জন্য নির্ধারিত দুই মিনিট শেষ হওয়ার পর অধিবেশন কক্ষে কথা বলতে থাকা নিপুণ রায় চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন স্পিকার। তিনি বলেন, ‘মাননীয় সদস্য নিপুণ রায় চৌধুরী, শওকত আরার দুই মিনিটের বক্তব্য শেষ হয়েছে, আপনার বক্তব্য এখনো শেষ হয় নাই। কাছেই লবি আছে, সেখানে গিয়ে শেষ করে আসুন।’

এরপর অধিবেশন কক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহার না করার অনুরোধ জানিয়ে স্পিকার বলেন, ‘এখানে অনুগ্রহ করে কেউ মোবাইল ফোন ব্যবহার করবেন না। কাছেই তো লবি আছে, সেখানে গিয়ে শেষ করে চলে আসেন।’

বিষয়:

সংসদ ভবনসংসদস্পিকারজাতীয় সংসদনিপুণসংসদ অধিবেশন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত