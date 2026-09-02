পুঠিয়ায় একই দিনে শিক্ষক ও প্রবাসীর বাড়িতে চুরি

রাজশাহীর পুঠিয়ায় দিনদুপুরে একই দিনে তিন বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছে। উপজেলার গাং ধোপাপাড়ার হিন্দুপাড়া ও কারিগরপাড়া এলাকায় গতকাল মঙ্গলবার প্রবাসীসহ দুই শিক্ষকের বাড়িতে এ চুরির ঘটনা ঘটে।
জানা যায়, উপজেলার গাং ধোপাপাড়া এলাকার শিক্ষক সুলতা রানীর বাড়ি থেকে ৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও প্রায় ৪৪ হাজার টাকা নিয়ে গেছে চোর। সুলতা রানী সকালে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পর বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে চোর ঘরে ঢুকে এসব নিয়ে যায়। একই উপজেলার কারিগরপাড়া এলাকার শিক্ষক খলিলুর রহমানের বাড়ি থেকেও দিনদুপুরে ১ লাখ ৯০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে জানা গেছে।
সুলতা রানী বলেন, ‘বাড়িতে আমি নিজেকে অনিরাপদ মনে করছি। সকালে স্কুলে যাওয়ার পর ফিরে এসে দেখি ঘরের সবকিছু এলোমেলো। পরে ড্রয়ার খুলে দেখি সেখানে রাখা ৫ ভরি স্বর্ণালংকার ও টাকা নেই। আমি আতঙ্কের মধ্যে আছি।’
অপরদিকে সিঙ্গাপুরপ্রবাসী পরেশ কুমারের বাড়িতেও তালা খুলে ঢোকে চোর। তবে সেখান থেকে কোনো মালপত্র নিতে পারেনি। ঘরের জিনিসপত্র এলোমেলো করে রেখে যায় তারা।
পরেশ কুমারের স্ত্রী তৃপ্তি রানী জানান, এর আগেও তাঁদের বাড়িতে চুরি হয়েছিল। তবে থানায় অভিযোগ করেননি তাঁরা।
পুঠিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফরিদুল ইসলাম বলেন, ‘ঘটনার কথা শুনে আমি নিজেই সরেজমিন গিয়ে তদন্ত করেছি। এখনো মামলা হয়নি। তাঁরা থানায় আসতে চেয়েছেন। অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
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