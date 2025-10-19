Ajker Patrika
‘ভারত যদি বন্ধু হও, তিস্তার ন্যায্য হিস্যা দাও’

চবি প্রতিনিধি 
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন ও মশাল মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন ও মশাল মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

তিস্তা মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) মানববন্ধন ও মশাল মিছিল করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

আজ রোববার সন্ধ্যা ৭টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শহীদ মিনারে ‘চবি রংপুর ডিভিশন স্টুডেন্টস ইউনিটি’-এর ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পরে মশাল মিছিল নিয়ে শহীদ মিনার থেকে জিরো পয়েন্টে গিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়।

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা ‘ভারত যদি বন্ধু হও, তিস্তার ন্যায্য হিস্যা দাও’, ‘তিস্তাপাড়ের কান্না, আর না আর না’, ‘উত্তরের এই বৈষম্য, মানি না মানব না’, ‘হিসাবমতো তিস্তার পানি, বুঝে দাও বুঝে দাও’, জাগো বাহে কোনঠে সবাই, আইসো মিলে তিস্তা বাঁচাই’ ইত্যাদি স্লোগান দেন।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন ও মশাল মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে মানববন্ধন ও মশাল মিছিল। ছবি: আজকের পত্রিকা

মানববন্ধনে ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী ও চবির গাইবান্ধা জেলা ছাত্রকল্যাণ পরিষদের সভাপতি মুক্তাদির রহমান মুনিম বলেন, ‘তিস্তার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলে শুধু উত্তরবঙ্গের মানুষ উপকৃত হবে, এমনটা নয়, বরং এর মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশে একটি কৃষিবিপ্লব করা সম্ভব হবে। ফলে পুরো বাংলাদেশের অর্থনীতি উপকৃত হবে, উপকৃত হবে বাংলাদেশের মানুষ। সরকারের কাছে দাবি, খুব দ্রুতই তিস্তার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হোক।’

চাকসুর নবনির্বাচিত জিএস সাঈদ বিন হাবিব বলেন, তিস্তা নিয়ে যে মহাপরিকল্পনা করা হয়েছিল, আজ পর্যন্ত সেটি বাস্তবায়ন হয়নি। সরকারের কাছে জোরালো দাবি, তিস্তার মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়নের রোডম্যাপ অতি দ্রুত প্রকাশ করতে হবে।

সাঈদ বিন হাবিব আরও বলেন, ১৯৭১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে যত চুক্তি করা হয়েছে, সেগুলো দেশের মানুষের সামনে প্রকাশ করতে হবে। এর মধ্যে বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী সব চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে।

মানববন্ধনে উত্তর জেলার শিক্ষার্থী, চাকসুর নির্বাচন প্রতিনিধিসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

