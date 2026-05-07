Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

রাউজানের যুবককে চট্টগ্রাম নগরীতে ব্রাশফায়ারে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
নিহত মো. হাসান প্রকাশ রাজু। ছবি: সংগৃহীত

চট্টগ্রাম নগরের রৌফাবাদ এলাকার শহীদ মিনার গলিতে অজ্ঞাত অস্ত্রধারীদের ব্রাশফায়ারে নিহত হয়েছে এক যুবক। নিহত যুবকের নাম মো. হাসান প্রকাশ রাজু (২৪)। তিনি রাউজানের কদলপুর এলাকার আবুল কালামের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার রাত ১০টার দিকে রৌফাবাদ এলাকায় বড় বোন রুমা আক্তারের বাসার সামনে শহীদ মিনার গলিতে সিএনজি ট্যাক্সিতে করে আসা অজ্ঞাত চার থেকে পাঁচজন অস্ত্রধারী রাজুকে গুলি করে পালিয়ে যায়।

ঘটনাস্থলেই রাজুর মৃত্যু হয় বলে জানিয়েছে তাঁর পরিবারের সদস্য ও পুলিশ। খুব কাছ থেকেই তাঁকে গুলি করা হয়।

সম্প্রতি রাউজানে সংঘটিত একটি হত্যাকাণ্ডের পর রাজু গত ৩ মে বড় বোন রুমা আক্তারের বাসায় আত্মগোপন করে ছিলেন বলে জানা গেছে। রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণেই এই খুনের ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করছেন নিহতের পরিবারের সদস্যরা।

রাজুর বড় বোন রুমা আক্তার বলেন, ‘আমার ভাই চার দিন আগে এখানে বেড়াতে এসেছিল। কেন তাকে এভাবে হত্যা করা হলো?’

ঘটনাস্থলে উপস্থিত মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার ফয়সাল আহমেদ বলেছেন, ‘আমরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় আনা হবে। কী কী কারণে এই হত্যাকাণ্ড সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাহত্যাকাণ্ডহত্যাচট্টগ্রাম বিভাগরাউজান
