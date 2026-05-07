ঝালকাঠির আলোচিত ‘জর্দা শামীম’ ও তাঁর ভাই রংপুরে গ্রেপ্তার

রংপুর জেলা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) অভিযানে ছয় ক্যান বিয়ারসহ ঝালকাঠির আলোচিত ব্যবসায়ী শামীম আহমেদ ওরফে ‘জর্দা শামীম’ (৫৫) ও তাঁর ছোট ভাই মো. আরিফ হোসেনকে (৪৬) গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
গতকাল বুধবার (৬ মে) রাত সাড়ে ১০টার দিকে রংপুর কোতোয়ালি থানাধীন শাহী জর্দা কোম্পানি লিমিটেডের অফিসের পাশের শয়নকক্ষ থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে ডিবি পুলিশের একটি দল। অভিযানের সময় তাঁদের কাছ থেকে ছয় ক্যান বিদেশি বিয়ার উদ্ধার করা হয়।
আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) দুপুরে আটকের বিষয়টি আজকের পত্রিকাকে নিশ্চিত করেন রংপুর জেলা পুলিশ সুপার মো. মোজাম্মেল হক।
গ্রেপ্তার শামীম আহমেদ ঝালকাঠি সদর উপজেলার পূর্ব কাঠপট্টি এলাকার মৃত হাজি শাহাবুদ্দিন মিয়ার ছেলে। বর্তমানে তিনি ঢাকার উত্তরা পূর্ব থানার সেক্টর-৬ এলাকায় বসবাস করেন। তিনি ঝালকাঠির শাহী জর্দা কোম্পানির মালিক এবং এলাকায় ‘জর্দা শামীম’ নামে পরিচিত। তাঁর সঙ্গে আটক হন ছোট ভাই মো. আরিফ হোসেন।
রংপুর ডিবি পুলিশের পরিদর্শক সোহেল রানা বলেন, আটকের পর দুই ভাইয়ের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা করা হয়েছে। পরে তাঁদের ওই মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।
সোহেল রানা আরও বলেন, শামীম আহমেদের বিরুদ্ধে আগে একাধিক মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের রামপুরা থানায় হত্যা ও হত্যাচেষ্টার মামলা এবং উত্তরা পূর্ব থানায় হত্যাচেষ্টা, সংঘবদ্ধ হামলা ও গুরুতর আহত করার অভিযোগে একটি মামলা রয়েছে। এসব মামলায় তিনি এজাহারনামীয় পলাতক আসামি।
এ বিষয়ে ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইমতিয়াজ আহমেদ বলেন, ‘শুনেছি তাঁরা দুই ভাই রংপুরে আটক হয়েছেন।’
সাড়ে চার কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সূর্যের হাসি নেটওয়ার্কের পাঁচ কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে যশোর আদালতে মামলা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার (৭ মে) পিকেএস সংস্থার পক্ষে যশোরের চাঁচড়া ডালমিল শাখার সাধারণ সম্পাদক আতিকুর রহমান মামলাটি করেন। যশোরের অতিরিক্ত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আছাদুল ইসলাম...১৯ মিনিট আগে
বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবহন খাতে ইউজিসি থেকে আনা ৪ কোটি টাকার বরাদ্দ বাস্তবায়ন আটকে থাকার অভিযোগে সিনেট ভবনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নেতারা। এরই মধ্যে তারা চলমান সিন্ডিকেট সভাকক্ষে ঢুকে উপাচার্যসহ সিন্ডিকেট সদস্যদের সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডায় জড়ান।১ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরের কুড়ারঘাট এলাকায় ওয়াই-ফাই লাইনে কাজ করার সময় বিদ্যুতায়িত হয়ে সুমন তালুকদার (১৮) নামের এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কুড়ারঘাট ১ নম্বর গলির একটি সাততলা ভবনের ছাদে এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
লক্ষ্মীপুর সদর উপজেলাকে ভাগ করে ‘চন্দ্রগঞ্জ’ নামে নতুন উপজেলা ঘোষণা করায় আনন্দ মিছিল করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় চন্দ্রগঞ্জ বাজার এলাকায় বিএনপির ব্যানারে এই মিছিল আয়োজিত হয়। এতে অংশ নেন বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মীসহ স্থানীয় বাসিন্দারা।২ ঘণ্টা আগে