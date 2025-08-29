চট্টগ্রামে পাসপোর্ট করতে এসে দুই রোহিঙ্গাসহ আটক ৩

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
তথ্য গোপন করে চট্টগ্রামে পাসপোর্ট করতে আসা দুই রোহিঙ্গাসহ তিনজনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার নগরীর ডবলমুরিং মনসুরাবাদ বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসের সামনে থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আবু মুসা (২১) ও মো. আসলাম (১৯)। আর অপরজন তাঁদের সহায়তাকারী ফরহাদ হোসেন (৩০)। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির পূর্ব গজারিয়া এলাকায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মনসুরাবাদ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের পরিচালক মো. সাঈদুল ইসলাম বলেন, গতকাল আসলাম নামে একজন পাসপোর্ট অফিসে একটি আবেদনপত্র জমা দিতে আসেন। পাসপোর্ট অফিসের লোকদের সন্দেহ হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেন।
পরে তিনি জানান, তাঁর নাম ফরহাদ। তাঁর মামা জসিম উদ্দিন তাঁকে এই আবেদনটি দিয়ে পাসপোর্ট অফিসে পাঠিয়েছেন। তিনি আবেদনকারীকে চিনেন না। তখন ফরহাদের মোবাইল নম্বর থেকে কল দিয়ে তাঁর মামাকে পাসপোর্ট অফিসে আসতে বলা হলেও তিনি আসেননি। বিষয়টি সিএমপির ডিবি পুলিশকে জানানোর পর দুই রোহিঙ্গাকে আটক করে।
তথ্য গোপন করে চট্টগ্রামে পাসপোর্ট করতে আসা দুই রোহিঙ্গাসহ তিনজনকে আটক করেছে গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল বৃহস্পতিবার নগরীর ডবলমুরিং মনসুরাবাদ বিভাগীয় পাসপোর্ট অফিসের সামনে থেকে তাঁদের আটক করা হয়।
আটক ব্যক্তিরা হলেন কুতুপালং রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আবু মুসা (২১) ও মো. আসলাম (১৯)। আর অপরজন তাঁদের সহায়তাকারী ফরহাদ হোসেন (৩০)। তাঁর বাড়ি চট্টগ্রামের ফটিকছড়ির পূর্ব গজারিয়া এলাকায়।
বিষয়টি নিশ্চিত করে মনসুরাবাদ আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের পরিচালক মো. সাঈদুল ইসলাম বলেন, গতকাল আসলাম নামে একজন পাসপোর্ট অফিসে একটি আবেদনপত্র জমা দিতে আসেন। পাসপোর্ট অফিসের লোকদের সন্দেহ হলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তিনি অসংলগ্ন কথাবার্তা বলেন।
পরে তিনি জানান, তাঁর নাম ফরহাদ। তাঁর মামা জসিম উদ্দিন তাঁকে এই আবেদনটি দিয়ে পাসপোর্ট অফিসে পাঠিয়েছেন। তিনি আবেদনকারীকে চিনেন না। তখন ফরহাদের মোবাইল নম্বর থেকে কল দিয়ে তাঁর মামাকে পাসপোর্ট অফিসে আসতে বলা হলেও তিনি আসেননি। বিষয়টি সিএমপির ডিবি পুলিশকে জানানোর পর দুই রোহিঙ্গাকে আটক করে।
চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের (চসিক) মেয়র শাহাদাত হোসেন বলেছেন, ফ্যাসিস্ট সরকার বড় বড় প্রজেক্ট (প্রকল্প) দেখিয়ে বড় বড় দুর্নীতি করেছে। আশপাশের যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন না হওয়ায় ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত কর্ণফুলী টানেল এখন সরকারের লোকসান প্রজেক্টে পরিণত হয়েছে। অপরিকল্পিত উন্নয়ন এটি।১২ মিনিট আগে
লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ উপজেলায় ট্রাকচাপায় তানবীন ইসলাম (২৬) নামের এক মাদ্রাসাছাত্র নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার দুপুরে লালমনিরহাট-বুড়িমারী মহাসড়কে উপজেলার কাকিনা ইউনিয়নের জেলেপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।১৪ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে খামারে মুরগি খেতে এসে ধরা পড়েছে একটি মেছো বাঘ। আজ শুক্রবার ভোরে নানুপুর ইউনিয়নের রহমতবাড়ি এলাকায় প্রাণীটি ধরা পড়ে। স্থানীয় কৃষক এয়াকুব আলী জানান, তাঁর খামারের মুরগি দীর্ঘদিন ধরে অজ্ঞাতনামা কোনো প্রাণী খেয়ে ফেলছিল।১৯ মিনিট আগে
নিহতের বড় মা নাজমা খাতুন বলেন, ‘মেয়েটা ৯ মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। কয়েক দিন আগে ডাক্তার দেখাইছে, আলট্রাসনোগ্রাম করেছে৷ ডাক্তার বলছে, আর ৮-১০ দিন পর ডেলিভারি হবে। কিন্তু তার আগেই মেয়েটাকে ওরা এভাবে শেষ করে দিল ৷ আমরা ওদের কঠিন বিচার চাই।’৩৫ মিনিট আগে