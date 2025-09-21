Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি, ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি 
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা
ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রামের আনোয়ারায় তাকওয়া রেস্তোরাঁ অ্যান্ড বিরিয়ানি হাউসে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপক ত্রিপুরা।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কালাবিবি দীঘি এলাকার অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করা হয়। এর আগে সকাল থেকে চাতরী চৌমুহনী এলাকায় অবৈধ ও কাগজপত্রবিহীন সিএনজিচালিত অটোরিকশা এবং মোটরসাইকেলচালকদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৮ মামলায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

সহকারী কমিশনার (ভূমি) দীপক ত্রিপুরা জানান, জনস্বাস্থ্যে এ অভিযান চলবে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাঅস্বাস্থ্যকরআনোয়ারাচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রামখাবারম্যাজিস্ট্রেট
এলাকার খবর
পাঠকের আগ্রহ

