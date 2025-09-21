চট্টগ্রামে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি, ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান

কর্ণফুলী (চট্টগ্রাম) প্রতিনিধি
চট্টগ্রামের আনোয়ারায় তাকওয়া রেস্তোরাঁ অ্যান্ড বিরিয়ানি হাউসে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাবার তৈরি ও পরিবেশনের দায়ে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপক ত্রিপুরা।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কালাবিবি দীঘি এলাকার অভিযান চালিয়ে এই জরিমানা করা হয়। এর আগে সকাল থেকে চাতরী চৌমুহনী এলাকায় অবৈধ ও কাগজপত্রবিহীন সিএনজিচালিত অটোরিকশা এবং মোটরসাইকেলচালকদের বিরুদ্ধে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ৮ মামলায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
সহকারী কমিশনার (ভূমি) দীপক ত্রিপুরা জানান, জনস্বাস্থ্যে এ অভিযান চলবে।
সাগরপথে মিয়ানমারে বাংলাদেশি পণ্য পাচারের চেষ্টার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। জব্দ মালামাল, ট্রলারসহ কক্সবাজারের টেকনাফ থানায় হস্তান্তর করে তাঁদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে মামলা করা হয়েছে বলে জানায় কোস্ট গার্ড। আজ রোববার দুপুরে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে কোস্ট গার্ডের সদর দপ্তরের৮ মিনিট আগে
২০১৯ সালে যখন আমি ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় সংসদের কাউন্সিলে অংশগ্রহণ করি, তখন আমার পরিবার থেকে আমাকে ত্যাজ্য করা হয়। আমার পরিবারের কোনো সদস্যের সঙ্গে আমার যোগাযোগ নেই, শুধু আমার গর্ভধারিণী মায়ের সঙ্গে আমার কথা হয়।১৬ মিনিট আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সন্তানদের ভর্তির ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বা পোষ্য কোটা স্থগিতই থাকছে। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকেলে অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আগামীকাল সোমবার থেকে কমপ্লিট...৩১ মিনিট আগে
সুন্দরবনে ঘুরতে এসে জাহাজের মধ্যে মারা যাওয়া আয়ারল্যান্ডের নাগরিক কারমেল নোইলিনের লাশ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে নোইলিনের লাশ তাঁর স্বামীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।৪০ মিনিট আগে