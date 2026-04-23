শাটল ট্রেন সংস্কারের ১১ দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি চবি শিক্ষার্থীদের

শাটল ট্রেন বৃদ্ধি, বিকল্প রুট নির্মাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ ১১ দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বেলা ১টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১১ দফা দাবি পেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক ইসহাক ভূঞা।
শিক্ষার্থীদের ১১ দফা দাবি হলো ডেমো ট্রেনের বদলে দ্রুত শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী নতুন ট্রেন চালু করতে হবে, ক্রসিং জট কমাতে দ্বৈত রেললাইন চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা, শাটলে ভিড় কমাতে বিদ্যমান ট্রেনে প্রয়োজনীয় বগি বাড়াতে হবে, নির্ধারিত সময় মেনে ট্রেন চলাচল ও কোনো ধরনের পরিবর্তন হলে আগেই জানাতে হবে, প্রতিটি বগিতে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করতে হবে, পাওয়ার কার, লাইট, ফ্যান সচল ও বৈদ্যুতিক সুবিধা উন্নত করতে হবে, ট্রেনের গতি বাড়াতে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিতে হবে, প্রতিটি বগির ত্রুটি মেরামত ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে, স্টেশনে পর্যাপ্ত আলো, পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খল যাতায়াত ব্যবস্থা গড়তে হবে, প্ল্যাটফর্ম বড় করে সব বগিতে নিরাপদ ওঠানামা নিশ্চিত করতে হবে এবং স্টেশনে নিরাপত্তা, সিসিটিভি ও নিয়মিত টহল জোরদার করতে হবে।
ইসহাক ভূঞা বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে শাটল ট্রেনের নানা সমস্যার কথা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরেছি। কিন্তু সেগুলোর সমাধান আলোচনার মাধ্যমে আসেনি। তাই আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের দাবিগুলো আগামী রোববার (২৬ এপ্রিল) দুপুর ১২টার মধ্যে মেনে না নিলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচিতে যাব।’
রাজিবের স্ত্রী নওরীন বারী জানান, রাজিব বিসিএস স্বাস্থ্য ক্যাডারের ৩৯তম ব্যাচের কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি ঢাকার জাতীয় প্রতিষেধক ও সামাজিক চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে (নিপসম) কর্মরত ছিলেন। পাশাপাশি চাঁদপুরের মতলব দক্ষিণ উপজেলার একটি ডায়াগনস্টিক সেন্টারে রোগী দেখতেন। এ ছাড়া নিজের ইটভাটার ব্যবসা ছিল।১৪ মিনিট আগে
ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার বোরহানগঞ্জ বাজারে সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি মূল্যে অকটেন ও পেট্রল বিক্রির অভিযোগে ১০ লিটার জ্বালানি তেল জব্দ করা হয়েছে। এ সময় একজনকে আটক ও এক ব্যবসায়ীকে জরিমানা করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বাজারের ‘সবুজ স্টোর’ নামের...২১ মিনিট আগে
সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় বৈধ কাগজপত্র না থাকায় একটি মিনি পিকআপ থেকে ২ হাজার ৪২০ লিটার পেট্রল জব্দ করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। এ ঘটনায় দুজনকে ১০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। গতকাল বুধবার রাতে সিরাজগঞ্জ-বগুড়া মহাসড়কের উল্লাপাড়ার শ্যামলীপাড়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।৩৪ মিনিট আগে
ঢাকার দোহার উপজেলার নারিশা ও মুকসুদপুরে পদ্মা নদীর তীরবর্তী এলাকায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলন ও জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে বালু ব্যবসা পরিচালনার অভিযোগে ২৩ জনকে কারাদণ্ড ও এক ব্যবসায়ীকে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তাসফিক সিবগাত উল্লাহর নেতৃত্বে...৩৫ মিনিট আগে