Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

শাটল ট্রেন সংস্কারের ১১ দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি চবি শিক্ষার্থীদের

চবি প্রতিনিধি 
১১ দফা দাবিতে প্রশাসনিক ভবনের সামনে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি। ছবি: আজকের পত্রিকা

শাটল ট্রেন বৃদ্ধি, বিকল্প রুট নির্মাণ ও নিরাপত্তা নিশ্চিতসহ ১১ দফা দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) বেলা ১টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। পরে ১১ দফা দাবি পেশ করেন বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (চাকসু) যোগাযোগ ও আবাসন সম্পাদক ইসহাক ভূঞা।

শিক্ষার্থীদের ১১ দফা দাবি হলো ডেমো ট্রেনের বদলে দ্রুত শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী নতুন ট্রেন চালু করতে হবে, ক্রসিং জট কমাতে দ্বৈত রেললাইন চালুর পরিকল্পনা গ্রহণ করা, শাটলে ভিড় কমাতে বিদ্যমান ট্রেনে প্রয়োজনীয় বগি বাড়াতে হবে, নির্ধারিত সময় মেনে ট্রেন চলাচল ও কোনো ধরনের পরিবর্তন হলে আগেই জানাতে হবে, প্রতিটি বগিতে নিরাপত্তাকর্মী নিয়োগ করতে হবে, পাওয়ার কার, লাইট, ফ্যান সচল ও বৈদ্যুতিক সুবিধা উন্নত করতে হবে, ট্রেনের গতি বাড়াতে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা নিতে হবে, প্রতিটি বগির ত্রুটি মেরামত ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে, স্টেশনে পর্যাপ্ত আলো, পরিচ্ছন্নতা ও সুশৃঙ্খল যাতায়াত ব্যবস্থা গড়তে হবে, প্ল্যাটফর্ম বড় করে সব বগিতে নিরাপদ ওঠানামা নিশ্চিত করতে হবে এবং স্টেশনে নিরাপত্তা, সিসিটিভি ও নিয়মিত টহল জোরদার করতে হবে।

ইসহাক ভূঞা বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে শাটল ট্রেনের নানা সমস্যার কথা প্রশাসনের কাছে তুলে ধরেছি। কিন্তু সেগুলোর সমাধান আলোচনার মাধ্যমে আসেনি। তাই আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছি। আমাদের দাবিগুলো আগামী রোববার (২৬ এপ্রিল) দুপুর ১২টার মধ্যে মেনে না নিলে আমরা আরও কঠোর কর্মসূচিতে যাব।’

