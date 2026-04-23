মাদকাসক্ত ছেলেকে ধরিয়ে দিলেন বাবা

কুমিল্লার হোমনায় মাদকাসক্ত ছেলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে ধরিয়ে দিলেন বাবা। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার কলাকান্দি গ্রামের আব্দুল মোতালেব তাঁর মাদকাসক্ত ছেলে হাবিবুল্লাহকে (২৭) স্থানীয়দের সহযোগিতায় আটক করেন। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ মোফাচ্ছেরকে খবর দিলে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে অপরাধীকে পাঁচ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও হোমনার এসি ল্যান্ড আহমেদ মোফাচ্ছের বলেন, দীর্ঘদিন ধরে হাবিবুল্লাহ মাদকের টাকার জন্য তাঁর মা-বাবাসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের মারধর করে আসছেন। এ ঘটনায় তাঁর মা-বাবা অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। আজও তিনি মাদক সেবন করে মা-বাবাসহ অন্যদের ওপর অত্যাচার করলে তাঁরা তাঁকে আটক করেন। অপরাধী ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে তাঁর অপরাধ স্বীকার করায় তাঁকে উপরোক্ত সাজা দেওয়া হয়। জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।
