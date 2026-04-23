Ajker Patrika
কুমিল্লা

মাদকাসক্ত ছেলেকে ধরিয়ে দিলেন বাবা

হোমনা (কুমিল্লা) প্রতিনিধি
ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকাসক্তের পাঁচ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুমিল্লার হোমনায় মাদকাসক্ত ছেলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অবশেষে ধরিয়ে দিলেন বাবা। আজ বৃহস্পতিবার (২৩ এপ্রিল) দুপুরে উপজেলার কলাকান্দি গ্রামের আব্দুল মোতালেব তাঁর মাদকাসক্ত ছেলে হাবিবুল্লাহকে (২৭) স্থানীয়দের সহযোগিতায় আটক করেন। পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আহমেদ মোফাচ্ছেরকে খবর দিলে তিনি ঘটনাস্থলে গিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে অপরাধীকে পাঁচ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক ও হোমনার এসি ল্যান্ড আহমেদ মোফাচ্ছের বলেন, দীর্ঘদিন ধরে হাবিবুল্লাহ মাদকের টাকার জন্য তাঁর মা-বাবাসহ পরিবারের অন্য সদস্যদের মারধর করে আসছেন। এ ঘটনায় তাঁর মা-বাবা অতিষ্ঠ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দেন। আজও তিনি মাদক সেবন করে মা-বাবাসহ অন্যদের ওপর অত্যাচার করলে তাঁরা তাঁকে আটক করেন। অপরাধী ভ্রাম্যমাণ আদালতের কাছে তাঁর অপরাধ স্বীকার করায় তাঁকে উপরোক্ত সাজা দেওয়া হয়। জনস্বার্থে এই অভিযান অব্যাহত থাকবে।

পাঠকের আগ্রহ

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

বিজয় ৭১ হলে ছাত্রদলের দেয়াললিখন ঘিরে উত্তেজনা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

সম্পত্তির জন্য নওগাঁয় পরিবারের সবাইকে গলা কেটে হত্যা

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

দুই রাষ্ট্রদূতের নিয়োগ বাতিল

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

ইউনূস সরকারের বাণিজ্য চুক্তি: কী অর্জনের জন্য এত বিসর্জন

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

বাধ্যতামূলক অবসরে পুলিশের ঊর্ধ্বতন ১৩ কর্মকর্তা

সম্পর্কিত

গ্রিন রোডে আবাসিক হোটেলের বাথরুমে মিলল তরুণীর মরদেহ

গ্রিন রোডে আবাসিক হোটেলের বাথরুমে মিলল তরুণীর মরদেহ

আরেক হত্যা মামলায় ডিজিএফআইয়ের সাবেক পরিচালক আফজাল রিমান্ডে

আরেক হত্যা মামলায় ডিজিএফআইয়ের সাবেক পরিচালক আফজাল রিমান্ডে

ঈশ্বরদী সরকারি কলেজে ছাত্রশিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ

ঈশ্বরদী সরকারি কলেজে ছাত্রশিবির-ছাত্রদল সংঘর্ষ, ককটেল বিস্ফোরণ

বড়াইগ্রামে গান শিখতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার ছাত্রী

বড়াইগ্রামে গান শিখতে গিয়ে ধর্ষণের শিকার ছাত্রী