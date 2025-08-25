Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে মদের বারে আগুন, ৮ লাখ টাকার ক্ষতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রামে মদের বারে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা
চট্টগ্রামে মদের বারে আগুন। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম নগরীতে সৈকত বার অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট নামের একটি মদের বারে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। আগুনে হতাহতের কোনো ঘটনা না ঘটলেও অন্তত ৮ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। আজ সোমবার সকালে নগরীর স্টেশন রোডে এ ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় ফায়ার সার্ভিসের তিনটি পানিবাহী গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার কথা জানান আগ্রাবাদ ফায়ার সার্ভিসের নিয়ন্ত্রণকক্ষের সদস্য খলিলুর রহমান। তিনি বলেন, বৈদ্যুতিক গোলযোগের কারণে আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। আগুনে বারের আট লাখ টাকার সমপরিমাণ মালামাল পুড়ে গেছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গত বছরের ৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের আগপর্যন্ত মদের বারটি যুবলীগ নেতা হেলাল আকবর চৌধুরী বাবরসহ দুজনে মিলে পরিচালনা করতেন। আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের দিন বারে লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়।

এরপর পলাতক থাকেন বাবর। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যা, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধে দুই ডজনের বেশি মামলা রয়েছে। মাসখানেক পর অপর একটি রাজনৈতিক দলের কতিপয় নেতা-কর্মী বারটি নিয়ন্ত্রণে নেন।

জানতে চাইলে হোটেল সৈকতের ব্যবস্থাপক আবুল হাসানাত মোহাম্মদ হাবিবুল বারী আজকের পত্রিকাকে বলেন, ওটা মূলত একটি বার। বারটি বাণিজ্যিকভাবে পরিচালনা করতে বেসরকারি খাতে লিজ দেওয়া হয়েছে।

গত বছর আগস্টের পর বারটি গৌরব নামে একজনকে লিজ দেওয়া হয়। তাঁরাই এখন এটা পরিচালনা করছেন। আগে হেলাল আকবর চৌধুরী বাবরের নামে বারটি লিজ নেওয়া হয়েছিল। তিনি না থাকায় নতুন করে আরও একজনকে লিজ দেওয়া হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক হুমায়ন কবির খন্দকার বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর পর্যটন করপোরেশনকে ওই মদের বারের লাইসেন্স দিয়েছিল। পরে তারা মদের বার পরিচালনার জন্য কোনো ভেন্ডর নিয়োগ দিতে পারে।

বিষয়:

চট্টগ্রাম জেলাআগুনচট্টগ্রাম বিভাগচট্টগ্রাম সদরযুবলীগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি পশ্চিমা ১২ দেশের

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

কামারখন্দে জাতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করতে এসে রোহিঙ্গা নারী-পুরুষ আটক

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ৩৬৩ পদে নিয়োগ, আবেদন শেষ ২৬ আগস্ট

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

ভৈরবে দুপক্ষের সংঘর্ষে ১০ জন আহত, দোকানে আগুন

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

এন ইসলামিয়া একাডেমি কলেজ: আয়া থেকে হলেন প্রভাষক

সম্পর্কিত

ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ

ফজলুর রহমানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদে অষ্টগ্রামে বিক্ষোভ

বনের জায়গা দখল নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ

বনের জায়গা দখল নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষ, মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ

চট্টগ্রামে মদের বারে আগুন, ৮ লাখ টাকার ক্ষতি

চট্টগ্রামে মদের বারে আগুন, ৮ লাখ টাকার ক্ষতি

কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়িতে ডাকাতি, মালামাল উদ্ধারসহ গ্রেপ্তার ৬

কুরিয়ার সার্ভিসের গাড়িতে ডাকাতি, মালামাল উদ্ধারসহ গ্রেপ্তার ৬