পদ্মায় দুই ছাত্রের মরদেহ উদ্ধার, মহানন্দায় নিখোঁজ যুবক

চাঁপাইনবাবগঞ্জের সদর উপজেলায় পদ্মা নদীতে ডুবে নিখোঁজ হওয়া দুই শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের ডুবুরি দল। আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা ও সোয়া ৬টার দিকে তাদের দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার সাঈদ হাসান শুভ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
নিহতরা হলো সদর উপজেলার সুন্দরপুর রউফ হাজিপাড়ার জেম আলীর ছেলে রিফাত আলী (১৬) ও ইসলামপুর চর তেরোরশিয়া এলাকার আলম হোসেনের ছেলে রাসেল (১৭)। তারা দুজনেই ওই এলাকার সোবহান উচ্চবিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণির ছাত্র।
পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, পদ্মা নদীর আলীমনগর ঘাট এলাকায় গোসল করতে নামে রিফাত ও রাসেল। একপর্যায়ে তারা পানিতে তলিয়ে যায়। স্থানীয়রা তাৎক্ষণিক তাদের উদ্ধারে তৎপরতা শুরু করে। পরে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অভিযান শুরু করে।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার সাঈদ হাসান শুভ বলেন, আজ সন্ধ্যা ৬টার দিকে রিফাত ও সোয়া ৬টার দিকে রাসেলের মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
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