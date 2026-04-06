গোমস্তাপুরে ৫ বছরের শিশু শরীফা হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন

চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে পাঁচ বছরের শিশু শরীফা খাতুন হত্যার প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছে এলাকাবাসী। আজ সোমবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় উপজেলার বাঙ্গাবাড়ি তেলিপাড়া বাজারে এ মানববন্ধনের আয়োজন করে বাঙ্গাবাড়ি দাঁড়িপাতা নূরানী মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। শরীফা ওই মাদ্রাসার শিশু শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছিল।
মাদ্রাসার সহসভাপতি তোফাজ্জল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য দেন বাঙ্গাবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সারিকুল ইসলাম সাদ্দাম, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন বুলবুল, বাঙ্গাবাড়ি স্কুল ও কলেজের অধ্যক্ষ মোস্তফা কামাল, বিএনপি নেতা মেসবাহুল হক বুলেট, জামায়াতে ইসলামী নেতা আবদুল গনি, ইউপি সদস্য তরিকুল ইসলাম, আনারপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক রুহুল আমিন, দাঁড়িপাতা নূরানী মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুর রহিম প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, শ্বশুরের সম্পত্তির লোভে পাঁচ বছরের শ্যালিকা শরীফাকে হত্যা করে তার মরদেহ ধানখেতে লুকিয়ে রাখেন দুলাভাই অন্তর। গতকাল রোববার পুলিশ ধানখেত থেকে শিশুটির লাশ উদ্ধার করে। শরীফা হত্যার মামলাটি দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে হস্তান্তর করে আসামির ফাঁসির রায় কার্যকরের দাবি জানান তাঁরা।
এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা গোমস্তাপুর থানার উপপরিদর্শক আব্দুল আওয়াল বলেন, লাশের সুরতহাল প্রতিবেদনে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। গ্রেপ্তার আসামি অন্তর এ হত্যাকাণ্ডের দায় স্বীকার করেছেন।
