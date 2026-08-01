আট মাসের শিশুকন্যাকে ৩০ হাজারে বিক্রি করে চুরির নাটক সাজান মা

চাঁদপুরে ৮ মাসের কন্যাসন্তানকে ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করে চুরির নাটক সাজানোর অভিযোগ উঠেছে এক মায়ের বিরুদ্ধে। আজ শনিবার বিকেলে শিশুর ক্রেতা থানায় হাজির হয়ে বিক্রির ঘটনা প্রকাশ করলে পুলিশ সত্য উন্মোচন করে।
শিশুর মায়ের নাম শিউলি বেগম। তিনি চাঁদপুর শহরের রঘুনাথপুর ভাঙ্গারপুল এলাকার লিটনের স্ত্রী।
জানা গেছে, গত বৃহস্পতিবার দুপুরে শিশুকন্যা লামিহাকে ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করে দেন মা শিউলি বেগম। পরে তিনি চাঁদপুর শহরের মিশন রোড এলাকার অচেতন হয়ে পড়ে ‘সন্তান অপহরণ’-এর গল্প প্রচার করেন। তিনি দাবি করেন, শহরের দর্জিঘাট এলাকায় বাবার বাড়ি থেকে কন্যাকে নিয়ে তিনি অটোরিকশায় করে স্বামীর বাড়িতে ফিরছিলেন। মিশন রোড এলাকায় পৌঁছালে অটোরিকশায় থাকা এক মহিলা তাঁকে অচেতন করে কন্যা ও সঙ্গে থাকা ৩০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। পরে তাঁকে রাস্তার পাশে ফেলে যান অটোরিকশার চালক। এ ঘটনায় শহরজুড়ে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।
তবে আজ বিকেলে শিশুকন্যার ক্রেতা ইয়াসিন আক্তার ওরফে কামরুল থানায় হাজির হলে সত্য প্রকাশ পায়। পুলিশ জানায়, শিশুটিকে চুরি করা হয়নি বরং মা-বাবার সম্মতিতে এক নিঃসন্তান দম্পতির কাছে ৩০ হাজার টাকায় বিক্রি করে চুরির নাটক সাজানো হয়েছিল। শিশুটিকে ক্রয়ের বিষয়ে আদালতের অ্যাফিডেভিটের কাগজপত্র পুলিশকে দেখিয়েছেন ক্রেতা ইয়াসিন আক্তার।
শিশুর বাবা লিটনের দাবি, স্ত্রী শিউলি তাঁকে না জানিয়েই শিশুকন্যাকে বিক্রি করেছেন। তবে শিউলি বেগমের দাবি, তাঁর স্বামী গত দুই মাস ধরে কোনো কাজ করছেন না। সংসার চলছে না এবং শিশুকে দুধ খাওয়ানোর টাকা নেই। তাই তিনি বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন।
শিউলির মা জানান, সংসারে অভাবের কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। পরিবারের পক্ষ থেকে শিশুটিকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা হবে।
চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়েজ আহমেদ বলেন, মা-বাবা সম্মতিতেই শিশুটিকে ওই নিঃসন্তান দম্পতির কাছে বিক্রি করা হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। বর্তমানে শিশুটি ওই দম্পতির কাছে নিরাপদে রয়েছে। এটি দুই পরিবার ও আদালতসংশ্লিষ্ট বিষয়।
জুলাইকে বিতর্কিত করার অপচেষ্টা চলছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে আমরা জুলাই আন্দোলন করেছি। শত–শত নেতা-কর্মীকে হারিয়েছি। তাদের ত্যাগের বিনিময়ে আমরা জুলাই পেয়েছি। সেই জুলাইকে বিতর্কিত করার জন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র চলছে।১৭ মিনিট আগে
কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় জমিসংক্রান্ত বিরোধের জেরে বড় ভাইকে হাসুয়া দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে ছোট ভাইয়ের বিরুদ্ধে। আজ শনিবার সন্ধ্যায় উপজেলার বহলবাড়ীয়া ইউনিয়নের ঠাকুরপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।১ ঘণ্টা আগে
গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জে মোবাইলে পর্নো ভিডিও ধারণ করে তা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে দুই নারীসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এ সময় পর্নোগ্রাফি তৈরিতে ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ও বিভিন্ন সরঞ্জাম জব্দ করা হয়। শনিবার গোবিন্দগঞ্জের পৌর এলাকার হীরকপাড়া এলাকা থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়।১ ঘণ্টা আগে
বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মো. শরীফুল আলম বলেছেন, সরকার বন্ধ থাকা দেশের সব কলকারখানা নতুন করে চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। টাঙ্গাইল কটন মিলও কোন প্রক্রিয়ায় চালু করা যায় তা খতিয়ে দেখছে। আজ শনিবার সকালে মির্জাপুর উপজেলার গোড়াই শিল্পাঞ্চলে বন্ধ থাকা টাঙ্গাইল কটন মিল কারখানা পরিদর্শনে এসে...১ ঘণ্টা আগে