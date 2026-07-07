সেভেন হর্স সিমেন্টের ৫০ কেজির বস্তায় ৪২ কেজি পাওয়ার অভিযোগ

চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে স্থাপনা নির্মাণকাজে ব্যবহৃত সেভেন হর্স সিমেন্টের বস্তায় নির্ধারিত ৫০ কেজির পরিবর্তে ৪২ কেজি সিমেন্ট পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী ভোক্তার অভিযোগের পর সরেজমিনে পরিদর্শন করে ওজন কম পাওয়ার সত্যতা পেয়েছে জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
ফরিদগঞ্জ উপজেলার কাছিয়াড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। ভুক্তভোগী মো. কামাল হোসেন জানান, কাছিয়াড়া সিরাজ সুপার মার্কেট এলাকায় নিজের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা নির্মাণের জন্য তিনি সেভেন হর্স সিমেন্ট কিনেছিলেন। ওজন যাচাই করে প্রথম বস্তায় ৪২ কেজি সিমেন্ট পান। পরে আরও দুটি বস্তার ওজনও একই পাওয়া যায়। তিনটি বস্তার মোট ওজন হওয়ার কথা ছিল ১৫০ কেজি, কিন্তু পাওয়া যায় ১৩৮ কেজি।
পরে তিনি জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরে অভিযোগ করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তারা সরেজমিনে গিয়ে কয়েকটি বস্তার ওজন পরীক্ষা করেন।
জাতীয় ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের চাঁদপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আব্দুল্লাহ আল ইমরান বলেন, অভিযোগের ভিত্তিতে পরিদর্শন করে কয়েকটি বস্তায় ওজনের ঘাটতি পাওয়া গেছে। ৫০ কেজির বস্তায় সর্বোচ্চ ৮ কেজি পর্যন্ত ঘাটতি পাওয়া যায়। বিষয়টির প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এ বিষয়ে সেভেন হর্স সিমেন্টের চাঁদপুর জোনের এরিয়া ম্যানেজার মতিউর রহমান বলেন, অভিযোগ পাওয়ার পর তারা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন। কয়েকটি বস্তায় ওজনের ঘাটতি পাওয়ায় সেগুলো পরিবর্তনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবহনের সময় বস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনরায় প্যাকেটজাত করার প্রক্রিয়ায় অনিচ্ছাকৃতভাবে ওজনের তারতম্য হতে পারে। তবে বিষয়টির প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
এদিকে, বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পর স্থানীয় গ্রাহকদের মধ্যে আলোচনা ও অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।
অভিযোগের বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সেভেন হর্স সিমেন্টের স্থানীয় প্রতিনিধি মো. ফয়সাল হোসেন গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণ করেন এবং সংবাদ প্রকাশ না করতে ভয়ভীতি দেখান বলে অভিযোগ করেছেন সাংবাদিকরা।
যশোরের মনিরামপুরে আরিফুর রহমান (৮০) নামে এক প্রতিবন্ধী বৃদ্ধের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, পারিবারিক কলহের জেরে তার ছোট স্ত্রী শেফালি বেগম (৫৫) তাকে আঘাত করে হত্যা করেছেন।১ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুর উপজেলার কালার অ্যান্ড কোং লিমিটেড কারখানায় অসুস্থ শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে ৭০ জনে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যে সাতজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
সাভারে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) জুলাই পদযাত্রার সমাবেশে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল সোমবার দিবাগত রাতে এনসিপির ঢাকা জেলা উত্তর শাখার সদস্যসচিব সালামত উল্লাহ রনি বাদী হয়ে সাভার থানায় মামলাটি দায়ের করেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।৩৬ মিনিট আগে
অভিযানে লাইসেন্স নবায়ন না থাকা, অনুমোদনের চেয়ে বেশি শয্যা পরিচালনা, পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও নার্স না থাকা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি পাওয়ায় মেঘনা হসপিটালকে ৩০ হাজার টাকা এবং নিউ শমরিতা হাসপাতালকে ৪০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।১ ঘণ্টা আগে