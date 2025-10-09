Ajker Patrika
ব্যাংকের টয়লেটে মিলল পরিচ্ছন্নতাকর্মীর লাশ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে সোনালী ব্যাংকের টয়লেট থেকে মঙ্গল হরিজন (৪৯) নামের এক পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে শহরের চিত্রলেখা মোড় মোজাম্মেল প্লাজায় সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চতুর্থ তলার টয়লেট থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত মঙ্গল শহরের বাসস্ট্যান্ড স্বর্ণখোলা সুইপার কলোনি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে, পরিচ্ছন্নতার কাজ করার কোনো এক সময় হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা জানান, বুধবার ব্যাংকের কাজের নির্দিষ্ট সময় পরও মঙ্গল বাড়ি ফিরে না গেলে তাঁর ছেলে অফিসে খোঁজ নিতে আসেন। এ সময় তিনি বাড়ি চলে গেছেন বলে জানান দায়িত্বরত দারোয়ান। তবে ছেলে বেশ কয়েকবার খোঁজ নিতে আসায় দারোয়ান ভেতরে গিয়ে টয়লেট চেক করে দেখতে পান, সেখানে মঙ্গলের মরদেহ পড়ে আছে। পরে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত মঙ্গল অসুস্থ ছিলেন বলে জানান তাঁর স্বজনেরা।

এ বিষয়ে চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাহার মিয়া বলেন, এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হবে। পরে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

