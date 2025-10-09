ব্যাংকের টয়লেটে মিলল পরিচ্ছন্নতাকর্মীর লাশ

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে সোনালী ব্যাংকের টয়লেট থেকে মঙ্গল হরিজন (৪৯) নামের এক পরিচ্ছন্নতাকর্মীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার দিবাগত রাতে শহরের চিত্রলেখা মোড় মোজাম্মেল প্লাজায় সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের চতুর্থ তলার টয়লেট থেকে তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
নিহত মঙ্গল শহরের বাসস্ট্যান্ড স্বর্ণখোলা সুইপার কলোনি এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, ধারণা করা হচ্ছে, পরিচ্ছন্নতার কাজ করার কোনো এক সময় হৃদ্যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।
পুলিশ ও নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা জানান, বুধবার ব্যাংকের কাজের নির্দিষ্ট সময় পরও মঙ্গল বাড়ি ফিরে না গেলে তাঁর ছেলে অফিসে খোঁজ নিতে আসেন। এ সময় তিনি বাড়ি চলে গেছেন বলে জানান দায়িত্বরত দারোয়ান। তবে ছেলে বেশ কয়েকবার খোঁজ নিতে আসায় দারোয়ান ভেতরে গিয়ে টয়লেট চেক করে দেখতে পান, সেখানে মঙ্গলের মরদেহ পড়ে আছে। পরে পুলিশ এসে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত মঙ্গল অসুস্থ ছিলেন বলে জানান তাঁর স্বজনেরা।
এ বিষয়ে চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাহার মিয়া বলেন, এ বিষয়ে একটি অপমৃত্যুর মামলা করা হবে। পরে তদন্ত সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
পটুয়াখালীর সদর উপজেলার লোহালিয়া ইউনিয়নের পালপাড়া বাজারে ইজারা-সংক্রান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যাওয়া পুলিশ সদস্যদের ওপর হামলা করা হয়। এতে পাঁচ পুলিশ সদস্যসহ ছয়জন আহত হন। এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করা হয়েছে।১৩ মিনিট আগে
ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ভ্যানচালক জাহিদুল ইসলাম হত্যা মামলায় সোহেল রানা (৪০) নামে এক আসামিকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত। আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ময়মনসিংহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মো. সামছুদ্দিন এ আদেশ দেন। সহকারী পাবলিক প্রসিকিউটর আবুল কালাম আজাদ এ তথ্য নিশ্চিত করেন।২৯ মিনিট আগে
যশোরে দুই পক্ষের সংঘর্ষে চঞ্চল গাজী (২৭) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছে উভয় পক্ষের ছয়জন। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১১টার দিকে সদর উপজেলার ডাকাতিয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত চঞ্চল গাজী ডাকাতিয়া গ্রামের মধু গাজীর ছেলে। এদিকে এই ঘটনায় তিনজনকে হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।২ ঘণ্টা আগে
নেত্রকোনার আটপাড়া উপজেলার সুখারী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুল হান্নান তারা মিয়ার ছেলে মামুন (৩২) কে হাত-পা বেঁধে কুপিয়ে ফেলে গেছে দুর্বৃত্তরা। গতকাল বুধবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার বাউসা বাজারের পাশে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয়রা জানান, বুধবার রাত ৯টার দিকে উপজেলার বাউসা বাজারের পাশ থেকে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় ম২ ঘণ্টা আগে