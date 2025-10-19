Ajker Patrika
> সারা দেশ
> চাঁদপুর

চাঁদপুরে দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের ৭ সদস্য আটক

চাঁদপুর প্রতিনিধি
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদপুর শহরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে দেশীয় অস্ত্রসহ কিশোর গ্যাংয়ের সাত সদস্যকে আটক করেছে পুলিশ।

রোববার (১৯ অক্টোবর) দুপুরে এ তথ্য জানিয়েছেন চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাহার মিয়া।

আটক কিশোর গ্যাংয়ের সদস্যরা হলেন ফরিদগঞ্জ উপজেলার চরপাড়া গ্রামের মো. শাওন (১৬), একই উপজেলার পশ্চিম গাবদেরগাঁও এলাকার মো. রায়হান (১৮), চরপোয়া গ্রামের শামিম (১৭), সদর উপজেলার ঘোষেরহাট এলাকার রাহাত খান (১৬), চানখাঁর বাজার খানবাড়ির সৈকত খান (১৮), মধ্য গুনরাজদি এলাকার মো. হামিম (১৭) ও শহরের মিশন রোড এলাকার তাসদি তোহা অহি (১৮)।

থানা-পুলিশ জানায়, সদর মডেল থানার ওসির নেতৃত্বে উপপরিদর্শক (এসআই) আল-আমিনসহ একটি চৌকস দল গতকাল শনিবার দিবাগত রাতে শহরের নতুন বাজার, কুমিল্লা রোড ও স্বর্ণখোলা এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় দেশীয় অস্ত্রসহ সাত কিশোর গ্যাং সদস্যকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়।

চাঁদপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. বাহার মিয়া বলেন, ‘থানা এলাকায় কিশোর গ্যাংয়ের বিরুদ্ধে জিরো ট্রলারেন্স। যার যার অবস্থান থেকে কিশোর গ্যাং নির্মূলে আপনারা তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন। আটককৃতদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।’

বিষয়:

চাঁদপুরঅস্ত্রপুলিশচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরকিশোর গ্যাং
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

আন্দোলনের মধ্যেই ফের বাড়ল এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বাড়িভাড়া ভাতা

৫ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা প্রত্যাখ্যান, আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা শিক্ষকদের

মেট্রোরেলের সময় বাড়ল: আজ থেকে নতুন সূচি, ট্রিপ বাড়ল ৭টি

গ্রাহকের ৯ কোটি টাকা আত্মসাৎ, জনতা ব্যাংকের ম্যানেজার জেলহাজতে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

কোটা তুলে দিলে নারীদের খুঁজেও পাওয়া যাবে না: সামান্তা শারমিন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

এইচএসসির ফলে বিপর্যয়: স্নাতক পর্যায়ে ফাঁকা থাকবে পৌনে ১১ লাখ আসন

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়: শিক্ষকদের পদোন্নতির তোড়জোড়

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: বিশেষ আদেশের সুপারিশ করবে ঐকমত্য কমিশন

সম্পর্কিত

পুরান ঢাকায় বাসার সিঁড়িতে জবি ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত লাশ

পুরান ঢাকায় বাসার সিঁড়িতে জবি ছাত্রদল নেতার রক্তাক্ত লাশ

রাজধানীতে বাসা থেকে নারী সংবাদমাধ্যমকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

রাজধানীতে বাসা থেকে নারী সংবাদমাধ্যমকর্মীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

পলাশবাড়ীতে প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যু: ক্লিনিক সিলগালা, তদন্ত কমিটি গঠন

পলাশবাড়ীতে প্রসূতি ও নবজাতকের মৃত্যু: ক্লিনিক সিলগালা, তদন্ত কমিটি গঠন

চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়তি ফি স্থগিত, ঢুকছে ট্রাক–কাভার্ড ভ্যান

চট্টগ্রাম বন্দরের বাড়তি ফি স্থগিত, ঢুকছে ট্রাক–কাভার্ড ভ্যান