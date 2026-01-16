প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় সাবেক পৌর মেয়র

ফরিদগঞ্জ (চাঁদপুর) প্রতিনিধি
প্যারোলে মুক্তি পেয়ে মায়ের জানাজায় অংশ নিয়েছেন চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ পৌরসভা সাবেক মেয়র ও কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ নেতা মাহফুজুল হক। আজ শুক্রবার দুপুরে তাঁকে প্যারোলে মুক্তি দেয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। পরে দাফন শেষে আবারও তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) দুপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে মারা যান মাহফুজুল হকের মা বদরুন্নেছা (৬০)। পরে পরিবারের লোকজন প্যারোলে মুক্তির আবেদন করলে গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগার কর্তৃপক্ষ তাঁকে মায়ের জানাজা পর্যন্ত সময় প্যারোলে মুক্তি দেয়।
পুলিশের একটি ভ্যানে করে তাঁকে গ্রামের বাড়ি চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ পৌর এলাকার কাছিয়াড়া গ্রামের জমাদার বাড়ির মাঠে জানাজা ও দাফনের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।
স্থানীয় বাসিন্দারা আরও জানান, মায়ের জানাজায় অংশ নেওয়ার সময় সাবেক মেয়র মাহফুজুল হকের এক হাতে হাতকড়া ছিল। এ সময় তাঁকে ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। জানাজায় সাবেক মেয়র মঞ্জিল হোসেনসহ কয়েক হাজার ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা অংশগ্রহণ করেন।
উল্লেখ্য, মাহফুজুল হক ফরিদগঞ্জ পৌর এলাকার কাছিয়াড়া গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মাওলানা শহীদ উল্যার ছেলে। তিনি ২০১৭ সালে পৌরসভা নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে মেয়র নির্বাচিত হন। গত বছরের ৮ অক্টোবর ঢাকার ডেমরা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে নাশকতা মামলা রয়েছে।
