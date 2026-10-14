Ajker Patrika
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চাঁদপুর

চাঁদপুরে মাদকসহ গ্রেপ্তার ১১, কিশোর গ্যাং সন্দেহে আটক ৭৬

চাঁদপুর প্রতিনিধি
চাঁদপুরে মাদকসহ গ্রেপ্তার ১১, কিশোর গ্যাং সন্দেহে আটক ৭৬
চাঁদপুর পুলিশ সুপারের কার্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁদপুরে মাদকবিরোধী অভিযানে ১৯৮টি ইয়াবাসহ ১১ জনকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশ। একই সঙ্গে কিশোর গ্যাংবিরোধী বিশেষ অভিযানে ৭৬ জনকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ অক্টোবর) জেলার বিভিন্ন থানা এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়।

বুধবার (১৪ অক্টোবর) সকালে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের মিডিয়া সেল থেকে পাঠানো তথ্যে এসব বিষয় জানানো হয়েছে।

পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, চাঁদপুর সদর মডেল থানা-পুলিশ ১৭টি ইয়াবাসহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া কিশোর গ্যাং সন্দেহে ১৫ জনকে আটক করা হয়। তাদের মধ্যে ১২ জনকে মুচলেকা নিয়ে অভিভাবকের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। বাকি তিনজনের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

হাইমচর থানা-পুলিশ দুটি ইয়াবাসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া কিশোর গ্যাং সন্দেহে আটক করা হয়েছে সাতজনকে।

ফরিদগঞ্জ থানা-পুলিশ ১০টি ইয়াবাসহ একজনকে এবং সিআর পরোয়ানা তামিলের মাধ্যমে আরও দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া কিশোর গ্যাং সন্দেহে সাতজনকে আটক করা হয়।

মতলব দক্ষিণ থানা-পুলিশ পাঁচজনকে এবং মতলব উত্তর থানা-পুলিশ ছয়জনকে আটক করেছে। পরে তাদের মুচলেকা নিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয় অথবা অভিভাবকের জিম্মায় হস্তান্তর করা হয়।

হাজীগঞ্জ থানা-পুলিশ ১৫০টি ইয়াবাসহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে। একই থানায় কিশোর গ্যাং সন্দেহে আটক করা হয়েছে ২১ জনকে।

শাহরাস্তি থানা-পুলিশ তিনটি ইয়াবাসহ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে। এ ছাড়া ছয়জনকে আটক করা হয়। কচুয়া থানা-পুলিশ ১৬টি ইয়াবাসহ একজনকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি কিশোর গ্যাং সন্দেহে আরও ৯ জনকে আটক করেছে।

চাঁদপুরের পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। আটক কিশোরদের যাচাই-বাছাই শেষে নিজ নিজ অভিভাবকের জিম্মায় দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, মাদক ও কিশোর গ্যাং নির্মূলে জেলা পুলিশ বদ্ধপরিকর। মাদকমুক্ত ও নিরাপদ সমাজ গড়ে তুলতে তিনি সর্বস্তরের জনগণের সহযোগিতা কামনা করেন।

এর আগে ১০ অক্টোবর জেলায় মাদকবিরোধী অভিযানে ২০ জন গ্রেপ্তার হয়। আর কিশোর গ্যাং সন্দেহে আটক হয় ৭০ জন। তাদের পরবর্তী সময়ে যাচাই-বাছাই শেষে অভিভাবকের জিম্মায় ছেড়ে দেওয়া হয়।

বিষয়:

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