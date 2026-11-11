ফরিদগঞ্জে সুপারি পাড়ার সময় গাছ থেকে পড়ে দিনমজুরের মৃত্যু

ফরিদগঞ্জে সুপারি পাড়ার সময় গাছ থেকে পড়ে দিনমজুরের মৃত্যু
চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জে সুপারি পাড়তে গিয়ে গাছ থেকে পড়ে ফরিদ হোসেন (৩৫) নামের এক দিনমজুরের মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার রূপসা উত্তর ইউনিয়নের ঘোড়াশালা গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।
ফরিদ হোসেন ওই গ্রামের মৃত আবুল কালামের ছেলে। দিনমজুরের কাজ করে স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে সংসার চালাতেন তিনি।
স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান জহিরুল ইসলাম জানান, প্রতিবেশী জাহাঙ্গীর আলমের বাগানে সুপারি পাড়ার সময় গাছ থেকে পড়ে গুরুতর আহত হন ফরিদ। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ফরিদের স্ত্রী আছিয়া আক্তার জানান, মানুষের বাড়িতে কাজ করে স্বামীর যে আয় হতো, তা দিয়েই কোনোরকমে তাঁদের সংসার চলত। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে এখন দুই সন্তানকে নিয়ে অনিশ্চয়তায় পড়েছেন তিনি।
ফরিদগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. এরশাদ উল্লাহ জানান, ফরিদ হোসেনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।